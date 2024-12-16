В Венгрии предложили "рождественское перемирие" для Украины: в ЕС его не поддержали

Детали идеи Будапешт раскрывать не стал

Венгрия предложила на встрече глав стран МИД стран ЕС идею "рождественского перемирия". Впрочем, никто кроме Словакии ее не поддержал.

Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит Telex.

По его словам, ЕС якобы не желает прекращения огня в Украине и "игнорируют ситуацию на поле боя", а европейские дипломаты продолжают настаивать на предыдущей стратегии. Он отметил, что идею также не поддержал глава украинского МИД Андрей Сибига.

При этом Сийярто добавил, что в ЕС якобы всем безразлично на то, что приближается Рождество.

"Если нет боев, то нет и российского продвижения", — сказал он.

Сийярто добавил, что некоторые министры обсуждали тему прекращения огня в Украине, но большинство были против. Он выделил лишь главу МИД Словакии, который настаивал на поиске дипломатического урегулирования.

Каким образом Венгрия и Словакия смогли бы убедить Россию согласиться на этот шаг, Сийярто говорить не стал.

Как известно, правительство Венгрии не однократно обвиняли в подыгрывании российским нарративам. Подобные обвинения звучали как и от венгерских оппозиционных деятелей, так и от других стран. Например, из-за этого Будапешт повздорил с Варшавой, хотя до российского вторжения в Украину они считались ближайшими друзьями.

При этом премьер страны Виктор Орбан неоднократно отличался "миротворческими" заявлениями и даже ездил говорить об этом с Владимиром Путиным. Впрочем, никаких конкретных планов или шагов он никогда не озвучивал, что свидетельствует о том, что заявления делались из соображений популизма.