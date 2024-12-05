К обещаниям Трампа о завершении войны в Украине присоединилась еще одна страна

Опасность эскалации растет каждый день

Венгрия приложит максимум усилий, чтобы остановить войну России и Украины, поддержав позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Híradо. По его словам, Трамп высказал достаточно сильную позицию в этом вопросе, ведь он выступил за завершение войны.

"Не случайно ли в американской президентской избирательной кампании война, ее прекращение или продолжение было одним из важнейших вопросов, и в то время как Дональд Трамп четко говорил, что хочет положить конец войне, Камала Гаррис выступала за продолжение войны", — сказал Сийярто.

В то же время, он акцентирует, что сейчас сложилась двойная ситуация. Ведь с одной стороны, после президентских выборов в США никогда не было таких хороших шансов на скорейшее прекращение войны в Украине, а с другой стороны — существует угроза эскалации сильнее, чем когда-либо раньше. По его словам, последняя причина состоит в том, что уходящая в отставку вашингтонская администрация "старается создать ситуацию, когда после 20 января будет трудно создать мир, особенно быстро".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью", — добавил министр.

Ведь в противном случае "опасность эскалации будет расти с каждым днем". Он подчеркнул, что американские республиканцы и венгерские патриоты думают одинаково, особенно в вопросе мировой политики. Сийярто подчеркнул, что это обеспечит прочную основу для двусторонних отношений, которые приобретут совершенно новое измерение в будущем.

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