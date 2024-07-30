Сийярто снова набросился на Польшу и рассказал о роли "миротворца" Орбана

Не обошлось без громких обвинений

Дипломатический спор между Венгрией и Польшей, вызванный близкими связями Будапешта и Москвы, продолжается. В этот раз венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что "польская дипломатия тонет в болоте лжи".

Об этом он написал в Фейсбуке. Дипломат напомнил, что премьер Венгрии Виктор Орбан во время "мирной миссии" представлял только свою страну, а не Евросоюз.

Сийярто объяснил цель мирного турне Орбана

"Мы ценим польскую дипломатию, поэтому тяжело смотреть, как она тонет в болоте лжи. Повторим в тысячный раз: во время мирной миссии Виктор Орбан представлял Венгрию, а не Евросоюз. Возможно, сейчас это поймут.

Говорить об изоляции в случае премьер-министра и правительства, которое сейчас единственное в Европе может поддерживать контакт с Востоком и Западом одновременно, не очень разумно", ― написал венгерский министр.

За несколько часов до этого сообщения Сийярто обвинил во лжи министра иностранных дел Радослава Сикорского. Об этом говорится в сообщении венгерского дипломата.

"Мой польский коллега Радослав Сикорский продолжает провокации, к которым я, конечно, мог бы привыкнуть, поскольку мы бок о бок сидим в Совете иностранных дел ЕС, однако на этот раз он соврал и пересек границу, когда заявил, что я восторженно поддерживаю его бессмысленное предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел", ― написал Сийярто.

Глава венгерского МИДа якобы наоборот отказался от идеи провести встречу с коллегами. Так он ответил на тезисы, прозвучавшие от Сикорского в интервью Visegrad Insight. В нем польский дипломат рассказал, что Венгрия становится более изолированной от стран ЕС. Позиция официального Будапешта якобы раздражает другие страны Союза.

Ранее Орбан обвинил Варшаву в лицемерии. Якобы она критикует Будапешт за покупку российских энергоресурсов, а сама делает то же самое, но через посредников.

Так Орбан ответил на вопросы заместителя министра иностранных дел Польши Теофила Бартошевского. Тот спросил венгерского премьера, почему он не создал союз с Путиным. Якобы Венгрии нужно быть не в ЕС и НАТО, а в альянсе с авторитарными государствами. Тогда же дипломат заявил, что Польша не торгует с Россией.

Отношения между странами в последнее время были напряжены. Однако они окончательно испортились после того, как Венгрия заблокировала выплаты от ЕС для стран, которые помогли Украине вооружением. Это разозлило польские власти.

Отметим, что "миротворец" Орбан называет себя единственным европейским политиком, который может провести переговоры с Киевом и Москвой. Хотя Зеленский назвал его "слабым". В рамках "мирного вояжа" Орбан также посетил Азербайджан, США и Китай.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Венгрия пожаловалась России из-за украинских санкций. Киев перекрыл поставки нефти в Будапешт. Это возмутило венгерских политиков.