В Угорщині запропонували "різдвяне перемир’я" для України: у ЄС його не підтримали

Деталі ідеї Будапешт розкривати не став

Угорщина запропонувала на зустрічі глав країн МЗС країн ЄС ідею "різдвяного перемир’я". Втім, ніхто, крім Словаччини, її не підтримав.

Про це розповів глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Його слова наводить Telex.

За його словами, країни ЄС нібито не бажають припинення вогню в Україні та "ігнорують ситуацію на полі бою", а європейські дипломати продовжують наполягати на попередній стратегії. Він наголосив, що ідею також не підтримав глава українського МЗС Андрій Сибіга.

При цьому Сійярто додав, що в ЄС нібито всім байдуже до того, що наближається Різдво.

"Якщо немає боїв, то немає і російського просування", — сказав він.

Сійярто додав, що деякі міністри обговорювали тему припинення вогню в Україні, але більшість були проти. Він виділив лише главу МЗС Словаччини, який наполягав на пошуку дипломатичного врегулювання.

Яким чином Угорщина та Словаччина змогли б переконати Росію погодитися на цей крок, Сійярто не став говорити.

Як відомо, уряд Угорщини неодноразово звинувачували у підіграванні російським наративам. Подібні звинувачення звучали як від угорських опозиційних діячів, так і від інших країн. Наприклад, через це Будапешт посварився з Варшавою, хоча до російського вторгнення в Україну вони вважалися найближчими друзями.

При цьому прем’єр країни Віктор Орбан неодноразово виділявся "миротворчими" заявами і навіть їздив говорити про це з Володимиром Путіним. Втім, жодних конкретних планів чи кроків він ніколи не озвучував, що свідчить про те, що заяви робилися на підставі популізму.