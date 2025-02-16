Стало известно, кого Макрон позвал на экстренный саммит по Украине

Во Франции хотят обсудить с союзниками вопросы безопасности

Франция намерена в понедельник, 17 февраля, провести переговоры с европейскими союзниками относительно войны в Украине. Со стороны Парижа там будет участвовать непосредственно президент Эммануэль Макрон.

Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter. По его словам, сейчас над Европой "дует ветер единства", которого там не чувствовали со времен пандемии коронавируса.

"Президент Республики завтра соберет основные европейские страны для обсуждения вопросов европейской безопасности", — сказал он.

Барро сообщил, что сейчас стоит сохранять хладнокровие и не пугаться заявлений относительно остановки войны в Украине. По его словам, решение прекратить войну могут принять лишь украинцы, а Франция будет поддерживать их до самого конца войны.

Глава французского МИД также добавил, что украинцы не станут останавливаться, пока не убедятся, что им предлагают заключить прочный мир.

"Кто предоставит гарантии? Это будут европейцы", — сказал он и добавил, что Европе в любом случае будет вовлечена в дискуссии по завершению войны в Украине.

Стоит отметить, что раннее Укринформ сообщал, что встреча пройдет в формате "Веймарский треугольник ++" (Франция, Германия, Польша, Испания, Италия, Великобритания и еще несколько европейских стран).

Как сообщалось ранее, нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Европа сейчас может предоставить около 25 тысяч миротворцев для Украины из 500 тысяч необходимых. Именно из-за этого Макрон намерен провести встречу европейских лидеров.