До 500 тысяч очень далеко: сколько миротворцев сможет найти Европа для Украины

Вопрос будет обсуждаться на саммите 17 февраля

В Европе оценивают то, сколько возможных миротворцев у нее найдется на обеспечение безопасности Украины после завершения войны. В настоящее время найти удалось около 25 тысяч, хотя ранее в Киеве говорили, что надо найти не менее 500 тысяч.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("ЕС") в своем Telegram. По его словам, в основном речь идет о французских военных.

Он отметил, что США направили всем европейским странам вопрос о том, сколько войск они могут сейчас выделить.

"Очень сильно включилась Франция. Британия тоже, но проблема с Британией – у них нет, по сути, сухопутной армии. В общем, пока контингент набирается в 25 тысяч", — сообщил Гончаренко.

Нардеп добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон скорее всего будет обсуждать этот вопрос на экстренном саммите, который пройдет 17 февраля.

Напомним, британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил "Телеграфу", что для поддержания мира в Украине понадобится 500 тысяч миротворцев. А вероятность того, что на Западе смогут найти такое количество военных, не выглядит реальной.