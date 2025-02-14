Как Вэнс обвинил Европу и "забыл" о России: 5 главных моментов речи вице-президента США

Слова американца присутствовавшие в зале встретили эмоциями от откровенного удивления до настоящего шока

На Мюнхенской конференции по безопасности-2025 с почти 20-минутной речью выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Хотя политик заверил, что США остаются союзником Европы, идеологическая пропасть между Вашингтоном и европейскими столицами становится все глубже.

Разбор главных моментов исторической речи Вэнса — далее в материале международного обозревателя "Телеграфа" Ольги Кирилловой, которая в эти дни работает на полях конференции в Мюнхене.

1 — Выборы в Румынии как триггер

Американский вице-президент начал с заявления, что самая большая угроза безопасности сейчас идет не от Москвы, Пекина или другого внешнего игрока, а от процессов в самой Европе. И пример тому – ситуация в Румынии.

"Я беспокоюсь об угрозе изнутри — об уходе Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, которые она разделяет с Соединенными Штатами Америки.

Меня поразило, что бывший европейский комиссар недавно выступил на телевидении и казалось, что он в восторге от того, что румынское правительство аннулировало выборы. Он предупредил, что если события пойдут не по плану, то может произойти и в Германии. Такие легкомысленные заявления шокируют американцев. Многие годы нам говорили, что все, что мы финансируем и поддерживаем, делается во имя наших общих демократических ценностей.

Все — от нашей политики по отношению к Украине до цифровой цензуры — подается как защита демократии. Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а чиновники угрожают отменить другие, мы должны спросить себя, соблюдаем ли мы достаточно высокие стандарты. И я говорю "мы", потому что глубоко убежден, что мы единственная команда", — сказал Вэнс.

Напомним, что в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии упразднил результаты первого тура президентских выборов, на котором преимущество неожиданно для всех получил ультраправый кандидат Келин Джорджеску. Он соблюдает край антизападной и антиукраинской риторики, в частности, называл Украину "вымышленным государством", а российского диктатора Путина — "человеком, который любит свою страну".

В СМИ Румынии Джорджеску вполне обоснованно называли "путинской гангреной", которая выросла за несколько месяцев без каких-либо предупреждений. Румынская разведка установила, что для быстрого продвижения Джорджеску Россия провела масштабную кампанию с использованием тысяч аккаунтов в социальных сетях.

Но, по мнению Джей Ди Вэнса, российское влияние — не главная проблема, из-за которой стоит беспокоиться.

"Румыния просто отменила результаты президентских выборов, основываясь на сомнительных подозрениях разведки и огромном давлении со стороны ее континентальных соседей. Насколько я понимаю, аргументом было то, что российская дезинформация просочилась в румынские выборы".

Но я призываю своих европейских друзей взглянуть на ситуацию пошире. Вы можете считать неправильным, что Россия покупает рекламу в социальных сетях, чтобы влиять на ваши выборы. Мы, безусловно, так думаем. Но если вашу демократию можно уничтожить всего несколькими сотнями тысяч долларов цифровой рекламы из-за рубежа, то она и не была очень крепкой вначале", — сказал он.

2 — Нужно разговаривать с "правыми"?

Плавно политик перешел к критике организаторов Мюнхенской конференции, которые в этом году решили не приглашать на мероприятие ультраправые и ультралевые немецкие политические силы, представители которых, к слову, имеют статус "друзей Путина" в Европе", но американский вице-президент считает, что с ними наоборот нужно разговаривать.

"Мы не обязаны соглашаться со всем или хотя бы с чем-то, что они говорят. Но если политические лидеры представляют значительную часть общества, мы обязаны, по крайней мере, вступать с ними в диалог.

Для многих из нас по ту сторону Атлантики это все больше выглядит как попытки старых, укорененных элит спрятаться за ужасными словами советской эпохи, такими как "дезинформация" и "манипуляция", просто потому, что им не нравится идея, что кто-то с альтернативной точкой зрения может высказать свое мнение, не говоря уже о том, чтобы проголосовать иначе или, упаси Боже, выиграть выборы", — сказал Вэнс.

3 — Религия, аборты, свобода слова

"Досталось" в его речи и ряду европейских стран-союзников Америки, чьи решения Вэнс сравнил с политикой Советского союза во времена Холодной войны, когда режим "цензурировал инакомыслящих, закрывал церкви, отменял выборы".

"Слава Богу, они проиграли. Они проиграли, потому что не ценили и не уважали все чрезвычайные блага свободы. Свободу удивлять, ошибаться, изобретать, строить. Как оказалось, невозможно приказать инновациям или творчеству, так же как невозможно заставить людей думать, чувствовать или верить во что-то. И мы убеждены, что эти вещи безусловно, взаимосвязаны.

К сожалению, когда я смотрю на Европу сегодня, иногда не так уж очевидно, что произошло с некоторыми победителями Холодной войны. Я смотрю на Брюссель, где комиссары ЕС предупреждают граждан, которые намерены закрывать социальные сети во время гражданских беспорядков — как только они заметят то, что сами будут считать "языком ненависти".

Или на эту же страну, где полиция проводила рейды против граждан, подозреваемых в публикации антифеминистических комментариев в интернете, в рамках, цитирую, "борьбы с мизогинией в сети".

Я смотрю на Швецию, где две недели назад правительство признало виновным христианского активиста за участие в сжигании Корана, что в конечном итоге привело к убийству его друга. Судья по этому делу хладнокровно заметил, что шведские законы, якобы защищающие свободу выражения, на самом деле не гарантируют, цитирую, "права говорить или делать что-либо без риска оскорбить группу, которая придерживается определенных убеждений", — говорил Вэнс, описывая каждый пример, как он считает, ограничение свободы.

"Самым тревожным примером" он назвал дело некоего Адама Смита-Коннора в Великобритании. Речь о 51-летнем физиотерапевте и ветеране войны, который попал в суд из-за того, что молился перед клиникой, где проводят аборты. Это считается нарушением так называемой "буферной зоны", запрещающей любые формы протеста в радиусе 150 метров от таких учреждений. Британцу назначили наказание в виде штрафа.

"Он никого не останавливал, ни с кем не взаимодействовал — просто молча молился сам. Когда британские правоохранители заметили его и требовали объяснений, о чем он молится, Адам просто ответил, что за неродившегося сына, которого он и его бывшая девушка лишились путём аборта много лет назад. Однако это не тронуло офицеров.

Хотел бы я сказать, что это был случайный инцидент, но нет. В октябре прошлого года правительство Шотландии начало рассылать письма гражданам, чьи дома расположены в пределах так называемых "зон безопасного доступа", предупреждая их, что даже частная молитва в собственном доме может считаться нарушением закона. И, конечно, власти призвали граждан сообщать о своих соотечественниках, которые могут быть виновны в "преступлениях мнения", — рассказал Вэнс.

4 — Предложение от "нового шерифа"

Перечислив все эти случаи, американский вице-президент пришел к выводу, что свобода слова по всей Европе "отступает". Но администрация Трампа в отличие от предшественников предлагает возможность исправить это.

"Я пришел сюда сегодня не только с замечаниями, но и с предложением. Так же, как администрация Байдена отчаянно пыталась заставить людей молчать, выражая свое мнение, администрация Трампа будет делать прямо противоположное".

У Вашингтона появился новый шериф. И под руководством Дональда Трампа мы можем не соглашаться с вашими взглядами, но будем бороться за ваше право выражать их в публичном пространстве — независимо от того, соглашаемся мы или нет", — подчеркнул Венс.

По мнению политика, Европа не сможет быть безопасной, "если боится голосов, мнений и совести", которыми руководствуются рядовые граждане.

"Если вы бежите в страхе перед собственными избирателями, Америка ничего не может для вас поделать. Так же, как и вы ничего не можете сделать для американского народа, избравшего меня и президента Трампа, — подытожил эту часть своих замечаний Вэнс. — Вы не можете получить демократический мандат, подвергая цензуре своих оппонентов или бросая их в тюрьму, будь то лидер оппозиции или смиренная христианка, которая молится в собственном доме, или журналист, который пытается освещать новости. Вы также не сможете победить, пренебрегая своим основным электоратом в таких вопросах, как, например, кто будет частью общества".

5 — Проблема мигрантов

Наиболее насущным вызовом для всех Джей Ди Вэнс называет массовую миграцию, а виновными в этом опять-таки политиков на всем Европейском континенте. Вэнс напомнил о трагедии 13 февраля, когда автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене, в результате чего пострадали по меньшей мере 28 человек. Водителем оказался 24-летний гражданин Афганистана, признавшийся, что сделал это намеренно.

Этот случай Вэнс использовал для своеобразного продвижения ультраправых сил, выступающих в Германии с жесткой антимиграционной политикой.

"Сколько раз мы должны пережить эти ужасные неудачи, прежде чем мы изменим курс и направим нашу общую цивилизацию в новом направлении? Ни один избиратель на этом континенте не пошел к избирательной урне, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов… Все больше и больше избирателей по обещаниям политических по всей Европе.

Так случилось, что я соглашаюсь со многими этими проблемами, но вы не обязаны соглашаться со мной. Я просто думаю, что люди заботятся о своих домах, о своих мечтах, о своей безопасности и способности обеспечить себя и своих детей. И они умны", — подчеркнул вице-президент.

Свое мнение он закончил очередным тезисом, что голос народа имеет значение, и нельзя лишать людей права выражать свое мнение, каким бы оно ни было.

"Я глубоко убежден, что нам не нужно бояться будущего. Вы можете принять то, что говорит вам ваш народ, даже если это удивляет, даже если вы не согласны. И если вы так поступаете, вы можете смотреть в будущее с уверенностью, зная, что за каждым из вас стоит нация. И в этом, по-моему, великая магия демократии.

Она не в этих каменных постройках или красивых гостиницах. Она даже не в больших институтах, которые мы построили вместе как общество. Верить в демократию означает понимать, что у каждого нашего гражданина есть мудрость и голос…

Мы не должны бояться наших людей, даже когда они выражают взгляды, которые не совпадают с мнением их руководства", — закончил Вэнс.

Слова американца присутствовавшие в зале встретили эмоциями от откровенного удивления до настоящего шока. Ведь никто не ожидал услышать от вице-президента США речь, полную обвинений в сторону демократических европейских стран. В то же время автократические режимы в Москве, Пекине, Тегеране или Пхеньяне остались без должного внимания Венса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс в последний момент перенесли встречу, которая мама пройдет утром 14 февраля.