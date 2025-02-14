Инициатива без реализации. Почему идея Макрона о миротворцах НАТО в Украине не нашла поддержки

Миротворцы должны быть готовы к боевым действиям, говорит дипломат.

Размещение в Украине международного военного контингента из стран НАТО на линии огня между Силами обороны и российскими оккупантами, как это сделали Соединенные Штаты на Корейском полуострове, вряд ли подойдет нам, какой бы соблазнительной выглядела такая перспектива. Почему ;t Киев не может повторить опыт Южной Кореи, где стоит 30-тысячный контингент США.

Эту ситуацию "Телеграфу" объяснил нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Егор Чернев.

Больше читайте в статье: "Американское колесо удачи: на какие гарантии безопасности все еще может надеяться Украина и почему Трамп спихнул нас на Европу".

– Вариант по размещению контингента других стран (европейских или США) на линии разграничения может быть элементом гарантий безопасности, но тут возникает множество вопросов. С каким мандатом они будут? В каком количестве? Это будут только пехотные батальоны или с поддержкой из воздуха? Пока наши партнеры не готовы нам предоставить такие детали. Да, мы видели определенные инициативы от Макрона, но реализации нет, — говорит нардеп.

Игра мышцами президента Франции Эммануэля Макрона, конечно, восхищает и поражает воображение. Впрочем, по мнению экспосла Украины во Франции (2014-2020) Олега Шамшура, такой сценарий слишком призрачен.

– Надо признать, что это не поддерживает большинство наших западных партнеров. Но даже те, кто поддерживает, видимо, не представляют, что речь не идет о размещении миротворческой миссии типа ООН, когда миротворцы просто патрулируют территорию и регистрируют нарушения.

Размещение этого контингента может быть полезно в деле сдерживания Путина только в том случае, если этот контингент будет готов реагировать на провокации, намерения Путина продвигаться вперед. Те, кто проявит готовность к обеспечению стабильности ситуации, должны быть готовы к боевым действиям. Если будет такая готовность, это сыграет полезную роль, но и в этом случае речь не идет о гарантиях, которые будут действовать автоматически, — объясняет дипломат.

Напомним, британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил "Телеграфу": для поддержания мира в Украине понадобится 500 тысяч миротворцев, что маловероятно.