Более важные за время: Зеленский назвал главное условие окончания войны

Финляндия в очередной раз подтвердила безоговорочную поддержку Украины

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась важная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Финляндии Александром Стуббом. Во время переговоров главы государств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и ситуации безопасности в Европе, передает корреспондент "Телеграфа" из Мюнхена.

Владимир Зеленский четко обозначил позицию Украины по завершению войны. По его словам, первоочередной задачей является получение надежных гарантий безопасности для государства, а скорость достижения мира имеет второстепенное значение.

"Не время важно, хотя, конечно, все стремятся к скорейшему завершению войны. Нам нужны очень понятные гарантии безопасности", — подчеркнул украинский президент.

Финский лидер Александр Стубб подтвердил неизменность позиции своей страны по поддержке Украины. "Наша цель — обеспечить Украину политической, финансовой и военной поддержкой. Это позволит начать любые будущие переговоры с позиции силы", — подчеркнул президент Финляндии.

Стубб также заверил полную поддержку украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности. Отдельно он отметил право Украины принимать решения о членстве в НАТО и Европейском Союзе.

Также ранее Телеграф писал, что Европа в ах*е от Трампа и Ко. Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов рассказал об итогах первого дня Мюнхенской конференции.