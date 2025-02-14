Заявление Вэнса о немецкой демократии возмутило Писториуса. Как он ответил

Джей Ди Вэнс в своей речи критиковал европейских партнеров

Министр обороны Германии Борис Писториус резко ответил на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о его стране. Американский политик сравнил немецкую демократию с авторитарным режимом, что очень возмутило немецкого министра.

Вэнс заявил, что в Германии якобы преследуют людей за их сообщения против феминизма. Об этом рассказывает Sky News.

"Такие слова неприемлемы. В нашей стране каждый может высказать свое мнение. Я каждый день вижу в парламенте, как работает настоящая демократия", — заявил Писториус.

Во время выступления Писториус подчеркнул, что в немецкой демократии каждый гражданин имеет право на собственное мнение и возможность его выражать. По его словам, демократическое устройство не означает автоматической правоты "шумного меньшинства".

"Я рад жить в Европе, где демократию защищают от врагов, как изнутри, так и снаружи", — подчеркнул министр обороны.

Стоит отметить, что Джей Ди Вэнс выступал 14 февраля на конференции в Мюнхене. В своей речи он больше критиковал европейских партнеров, чем говорил об Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Джей Ди Вэнс отказался встретиться с Шольцом и разозлил Германию. Сообщается, что он не планировал встречу с немецким канцлером с самого начала, поскольку Вашингтон считает, что Шольц уже ничего не стоит как политик.