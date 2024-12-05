Кандидат на должность канцлера Германии приедет в Украину: он обещал дать ракеты Taurus

Мерц заявил, что поездка в Украину состоится "в ближайшие дни"

Кандидат в канцлеры Германии и глава крупнейшей немецкой оппозиционной партии Германии – Христианско-демократического союза (ХДС) – Фридрих Мерц планирует приехать с визитом в Украину. Мерц объявил об этом 4 декабря во время мероприятия в Берлине.

Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV. Мерц заявил, что поездка в Украину состоится "в ближайшие дни", и заверил, что расскажет европейским партнерам о результатах визита в страну, которую он призывает активно поддерживать.

"Ее необходимо поддерживать всеми необходимыми дипломатическими, финансовыми, гуманитарными и даже военными средствами из-за того, что она нуждается в осуществлении своего права на самооборону и восстановление своей территориальной целостности. Украина должна выиграть войну, а Россия – проиграть", – сказал Мерц.

Кроме того, политик наголову разбил истерические заявления российских чиновников и главы РФ Владимира Путина, что ядерные государства, мол, не проигрывают в войнах. Мерц напомнил о поражении США во Вьетнаме и о поражении СССР в Афганистане, когда "большое ядерное государство" через десять лет боев и карательных операций вынуждено было вывести войска из этой страны.

Напомним, что 6 ноября в Германии развалилась правящая коалиция, ряд министров ушли в отставку. Канцлер Олаф Шольц выдвинул вотум доверия правительству, ожидаемо его не получил и назначил на 23 февраля 2025 года новые парламентские выборы.

Для правящей партии СДПГ реальная ситуация очень плохая. Действующий канцлер Шольц, согласно опросам, занимает лишь третью позицию среди всех возможных кандидатов: первым является министр обороны Борис Писториус, недавно отказавшийся баллотироваться в пользу Шольца, а вторым – лидер оппозиционной политсилы ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Именно поэтому СДПГ попыталась сменить кандидата.

Отказ Писториуса дает значительный шанс на победу именно Мерцу, который в противном случае не смог бы стать канцлером. Отметим, что именно Мерц готов наконец передать Украине крылатые ракеты Taurus – при условии, что его политическая сила выиграет выборы, а слишком долго отказывавшийся дать ракеты Шольц потеряет свой пост.