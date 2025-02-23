Партия Шольца провалилась на выборах в Германии. Он уже отреагировал

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в Бундестаг, по результатам которых оппозиционный блок ХДС/ХСС получил первое место с 29% голосов. Действующий канцлер Олаф Шольц признал поражение своей Социал-демократической партии (СДПГ), опустившуюся до исторического минимума в 16% голосов.

Об этом сообщает Bild. После оглашения предварительных результатов Шольц выступил в Доме Вилли Брандта в Берлине, где прямо признал поражение.

"Это горький результат для Социал-демократической партии, и об этом нужно говорить ясно и недвусмысленно", – заявил он.

Он также поздравил кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой и мандатом на формирование нового правительства.

Однако Шольц отдельно остановился на успехе ультраправой АдГ, назвав его тревожным сигналом для страны.

"Тот факт, что такая крайняя правая партия, как АдГ, получает подобные результаты, никогда не должно быть тем, с чем мы смиримся", — подчеркнул он.

Канцлер подчеркнул, что никогда не согласится с таким развитием событий и считает это угрозой демократическим ценностям Германии.

Падение популярности продемонстрировали и другие партии бывшей коалиции: "Зеленые" получили около 13%, а свободные демократы рискуют вообще не попасть в бундестаг с результатом 5%.

Вторым номером на этих выборах впервые за послевоенную историю Германии стала ультраправа "Альтернатива для Германии", набравшая 20%. В то же время, все основные партии Германии ранее установили табу на сотрудничество с АдГ, что практически делает невозможным ее участие в формировании нового правительства.

Также под вопросом прохождения в парламент нового левопопулистского "Союза Сары Вагенкнехт", набравшего 4,5% голосов. В то же время традиционная левая партия "Ливи", которая в последний месяц улучшила свои рейтинги, получила 8%.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 23 февраля, в Киеве перед посольством Германии прошла акция протеста против Алис Вайдель — лидера "Альтернатива для Германии".