Новым канцлером Германии может стать Фридрих Мерц: кто он такой и как относится к Украине

Выборы проходят 23 февраля, участки будут открыты до 18:00

В воскресенье, 23 февраля, в Германии проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" и Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца. Новым канцлером может стать Фридрих Мерц — его партия получила самый высокий рейтинг перед выборами в Бундестаг.

О том, кто такой Мерц и какие он имеет политические взгляды, в частности, на российско-украинскую войну, сообщает "РБК-Украина".

Если вам интересен процесс голосования в Германии — читайте в материале "Телеграфа": Решается судьба Европы: в Германии стартовали парламентские выборы, что означают для Украины (обновляется).

Кто такой Фридрих Мерц

Мерц родился в 1955 году на западе Германии. Его отец был участником Второй мировой войны в составе Вермахта, но затем был судьей и участвовал в процессах против нацистских преступников.

Фридрих Мерц получил образование юриста в Боннском университете, проходил стажировку в суде Саарбрюккена, а также прошел адвокатскую практику во Франкфурте и Бонне. С молодых лет он был участником молодежного крыла Христианско-демократического союза.

В 1989 году баллотировался депутатом в Европарламент, а в 2000 году стал главой фракции ХДС в Бундестаге. В политике он пробыл до 2009 года, после чего занялся юридической деятельностью. В 2018 году вновь вернулся в политику.

Позиция по Украине

Фридрих Мерц поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. Он критиковал правительство Олафа Шольца за промедление в оказании помощи Украине и обещал предоставить нашей стране ракеты Taurus.

Также Мерц принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности, на которой присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что Джей Ди Вэнс отказался встретиться с Шольцем и разозлил Германию. Сообщается, что он не планировал встречу с немецким канцлером с самого начала, поскольку Вашингтон считает, что Шольц уже ничего не стоит как политик.