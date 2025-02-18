"Крайне неуместно". Почему Шольц раскритиковал возможную отправку войск ЕС в Украину

Политика раздражают эти, преждевременные, на его взгляд, обсуждения

После экстренного саммита европейских стран по Украине, который состоялся в Париже, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина должна быть способна защитить свою демократию и суверенитет и иметь собственную армию. При этом дискуссии о размещении немецких войск в Украине как части мирного решения Шольц назвал "совсем преждевременными", по его словам, сейчас это "крайне неуместно".

Как пишет Welt, Шольц также призвал предоставить дополнительную свободу действий по расходам на оборону в ЕС. По его мнению, поддержка Украины требует отдельного финансирования.

"Понятно, что наша постоянная и необходимая поддержка Украины возможна только в том случае, если мы сможем принять решение финансировать ее отдельно", — подчеркнул канцлер.

Относительно возможного размещения немецких войск в Украине, по мнению Шольца, сейчас думать об этом не ко времени. По словам политика, это сейчас "совсем преждевременно и совершенно неподходящее время для этой дискуссии". По словам канцлера, он был "даже немного раздражен" этими дебатами.

"Здесь над главой Украины говорят о результатах мирных переговоров, которые так и не состоялись, на которые Украина не сказала "да" и не была за столом, и о возможных вариантах результатов. Это крайне неуместно. Мы не знаем, каким будет результат", — отметил Шольц.

Он подчеркнул, что сейчас Украина и Европа еще не в состоянии мира, "мы находимся в разгаре войны, которую жестоко ведет Россия, которую бездумно толкают вперед". Поэтому, по его словам, Украина должна быть способна защитить свою демократию и суверенитет и иметь "собственную сильную армию".

"Эти вещи не подлежат переговорам. И я считаю, что для всех нас важно четко это понять… Для нас это очень ясно: мы будем продолжать поддерживать Украину, и она должна и может на нас полагаться", — сказал канцлер, добавив, что не должно быть "навязанного мира".

Напомним, эти заявления Шольц сделал по итогам встречи в Париже. 17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон пригласил ведущих европейских политиков на встречу по Украине. Кроме Шольца также приняли участие главы правительств Великобритании, Италии и Польши. Также присутствовали глава НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал "Телеграф", по данным Financial Times, на этом экстренном заседании европейские страны не пришли к согласию по отправке войск в Украину. На совещании обсуждались мирные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Россией.