Ядерный бомбардировщик США покружил возле границы России и попал на эпичное видео

Самолет пролетел низко над домами и попал на видео

Ядерный бомбардировщик США покружил в небе над Эстонией неподалеку от российской границы. Самолет B-52H пролетел над Балтийским морем, а затем сделал несколько кругов вокруг города Ракевере, прежде чем полететь в сторону Таллина.

При этом, в сети уже появились видеозаписи того, как бомбардировщик пролетает над жилыми домами в сопровождении группы истребителей F-35 и F-16. В частности, одним из таковых поделилось Минобороны Эстонии в соцсети X.

"Спасибо вам, друзья и союзники, за то, что празднуете с нами День независимости", — говорится в сообщении.

Как известно, Эстония празднует День независимости 24 февраля и проводит военный парад по этому поводу.

Стоит отметить, что от Ракевере до границы России не менее 80 километров, что примерно равно 50 милям, которыми предпочитают пользоваться американцы. По всей видимости это и стало причиной небольшой путаницы с расстоянием в сообщениях, которые появились в сети.

Как сообщалось ранее, администрация президента США Дональда Трампа хочет закрыть американскую военную базу в Греции. Она была важна, в том числе, и для Украины, так как использовалась для переброски военной помощи.