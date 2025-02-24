Ядерний бомбардувальник США покружляв біля кордону Росії та потрапив на епічне відео

Літак пролетів низько над будинками та потрапив на відео

Ядерний бомбардувальник США покружляв у небі над Естонією неподалік російського кордону. Літак B-52H пролетів над Балтійським морем, а потім зробив кілька кругів навколо міста Ракевере, перш ніж полетіти у бік Таллінна.

При цьому у мережі вже з’явилися відеозаписи того, як бомбардувальник пролітає над житловими будинками у супроводі групи винищувачів F-35 та F-16. Зокрема, одним із таких поділилося Міноборони Естонії у соцмережі X.

"Дякую вам, друзі та союзники, за те, що святкуєте з нами День незалежності", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Естонія святкує День незалежності 24 лютого та проводить воєнний парад із цього приводу.

Варто зазначити, що від Ракевере до кордону Росії не менше 80 кілометрів, що приблизно дорівнює 50 милям, якими воліють користуватися американці. Очевидно, це і стало причиною невеликої плутанини з відстанню в повідомленнях, які з’явилися в мережі.

Як повідомлялося раніше, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче закрити американську військову базу у Греції. Вона була важливою, в тому числі й для України, оскільки використовувалась для перекидання військової допомоги.