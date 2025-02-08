Страны Балтии больше не зависят от электроэнергии России: в Литве прокомментировали историческое событие

Энергетическая независимость: Балтия больше не подключена к сетям РФ

Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – официально завершили процесс отключения от российской энергосистемы. 8 февраля 2025 года сети трех стран начали работать в изолированном режиме.

Как сообщил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, операция прошла успешно и по плану. В 9:09 утра Балтия полностью разорвала связь с российской электроэнергетической системой, действовавшей с советских времен.

Как происходило отключение?

Министр энергетики Литвы отметил, что страны Балтии теперь полностью контролируют свою энергосистему. Сначала была отключена первая линия, через 10-15 минут — вторая, а еще через 15 минут — третья. В итоге через 30 минут было разорвано и соединение с Беларусью.

Руководитель литовской компании-оператора электросетей добавил, что процесс проходил в соответствии с утвержденным планом. Более того, российская сторона за несколько минут до отключения сама вышла на связь, подтвердив свою готовность.

Как отреагировали в Латвии и Эстонии?

Операторы электросетей Латвии и Эстонии также подтвердили, что отсоединение прошло без сбоев и рисков для энергосистем. Теперь страны будут работать независимо от России, что является важным шагом к полной энергетической интеграции с Европой.

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