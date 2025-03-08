В Лондоне мужчина вскарабкался на Биг-Бен из-за Трампа: что требует (фото)

С мужчиной ведут переговоры, но пока безуспешно

В Лондоне мужчина вскарабкался на Вестминстерский дворец с флагом Палестины. Это произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о желании купить Сектор Газа.

Об этом пишет Sky News. Отмечается, что мужчина залез на выступ башни, где находится Биг-Бен, в субботу, 8 марта, около 7:35 по местному времени. Его до сих пор не сняли.

"В 7:24 утра в субботу 8 марта сотрудники полиции получили сигнал о том, что на башню Элизабет в здании парламента поднимается мужчина. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые работают над тем, чтобы довести инцидент до безопасного завершения. Им помогают лондонская пожарная бригада и лондонская служба скорой помощи", — сообщил представитель полиции.

В парламенте Британии отметили, что экскурсию по дворцу пришлось отменить из-за того, что около сотни человек собрались под его стенами на пропалестинскую акцию.

Перед этим поле для гольфа в Шотландии, которое принадлежит Трампу, подверглось нападению со стороны группы "Палестинское действие". Активисты оставили там надписи о том, что Газа не продается и оскорбили американского президента.

Как сообщалось ранее, Трамп в феврале заявлял о намерении приобрести Сектор Газы и заняться его восстановлением под присмотром США. Члены ХАМАС после этого раскритиковали американского президента, отметив, что его предложение "абсурдно".