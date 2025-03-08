У Лондоні чоловік заліз на Біг-Бен через Трампа: що вимагає (фото)

З чоловіком ведуть переговори, але поки що безуспішно

У Лондоні чоловік видерся на Вестмінстерський палац з прапором Палестини. Це сталося після заяв президента США Дональда Трампа щодо бажання купити Сектор Гази.

Про це пише Sky News. Зазначається, що чоловік заліз на виступ вежі, де знаходиться Біг-Бен у суботу, 8 березня, близько 7:35 за місцевим часом. Його досі не зняли.

"О 7:24 ранку в суботу 8 березня співробітники поліції отримали сигнал про те, що на вежу Елізабет у будівлі парламенту піднімається чоловік. На місці події перебувають співробітники поліції, які працюють над тим, щоб довести інцидент до безпечного завершення. Їм допомагають лондонська пожежна бригада та лондонська служба швидкої допомоги", — повідомив представник поліції.

У парламенті Британії зазначили, що екскурсію до палацу довелося скасувати через те, що близько сотні людей зібралися під його стінами на пропалестинську акцію.

Перед цим поле для гольфу в Шотландії, яке належить Трампу, зазнало нападу з боку групи "Палестинська дія". Активісти залишили там написи про те, що Газа не продається та образили американського президента.

Як повідомлялося раніше, Трамп у лютому заявляв про намір придбати Сектор Гази та зайнятися його відновленням під наглядом США. Члени ХАМАС після цього розкритикували американського президента, наголосивши, що його пропозиція "абсурдна".