Впервые за 28 лет США ведут прямые переговоры с ХАМАС: чего хотят достичь

Никакая предыдущая администрация США не решалась говорить с ХАМАС без участия Израиля

Война на Ближнем Востоке может закончиться, ведь администрация Дональда Трампа ведет прямые переговоры с террористической группировкой ХАМАС по освобождению заложников, которых удерживают боевики. А также возможности "более широкого" соглашения о прекращении войны в Секторе Газа.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на собственные источники. В материале издания говорится, что переговоры с ХАМАС ведет уполномоченный президента США по делам заложников Адам Белер. Он даже встречался с представителями палестинской группировки в столице Катара.

Журналисты отмечают, что стороны также обсуждали вопросы освобождения всех остальных заложников и достижения долгосрочного перемирия между ХАМАС и Израилем. В то же время никаких договоренностей не удалось достичь.

Эти переговоры "беспрецедентны", поскольку США ранее не сотрудничали непосредственно с ХАМАС, который еще в 1997 году Вашингтон объявил террористической группировкой.

Axios отмечает, что подход президента США Дональда Трампа к конфликту на Ближнем Востоке отличается от подхода его предшественника Джо Байдена, который неоднократно угрожал "адской платой" для ХАМАС.

В материале также говорится, что ни одна предыдущая администрация США не решалась говорить с ХАМАС без участия Израиля.

Ранее "Телеграф" писал, что на Ближнем Востоке ситуация остается неспокойной, а на границе Сирии и Ливана происходят боевые действия.