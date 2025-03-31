"Обозвала идиотом": Фицо неудачно пошутил о фон дер Ляйен

Словацкий премьер опасается, что его неправильно поняли

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала его за то, что тот вел переговоры с президентом США Дональдом Трампом относительно введения пошлин. Позже он признался, что это была шутка.

Об этом рассказал сам Фицо во время выступления на пресс-конференции. Его выступление транслировалось местным каналом TA3.

По его совам, он и Трамп поговорили по теме тарифов, которые американская администрация планирует ввести с 2 апреля. После этого к нему позвонила фон дер Ляйен и полчаса его "ругала и обзывала идиотом".

"Сегодня я разговаривал по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили две темы. Первая — пошлины, которые были введены против нас. Она ужасно меня отругала: "Роберт, что ты натворил? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?" Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот", — сказал Фицо.

Позже в своих соцсетях Фицо признался, что пошутил.

"Я надеюсь, что глава Еврокомиссии поняла шутку на сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что глава ЕК ужасно ругала меня за то, что я не сделал ничего, как утверждает словацкая оппозиция, чтобы предотвратить введение новых американских тарифов против всего мира. Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняла", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Трамп сообщил о планах ввести пошлины против всех стран с 2 апреля, что он назвал "Днем освобождения". При этом отдельно он уже вводил пошлины на все товары против ЕС, а также обещал ввести пошлины против всех производителей автомобилей, чтобы поддержать внутренного производителя.

Словакия является одним из крупнейших производителей автомобилей в Европе. В частности там осуществляется сборка автомобилей Volkswagen, Kia, Jaguar, Peugeot и Citroen. Всего от автопрома зависит 12% ВВП Словакии, а на этот сектор приходится около 275 тысяч рабочих мест. Очевидно, что американские пошлины существенно ударят по стране, поскольку это чревато снижением экспорта или снижением производства с последующими массовыми увольнениями.

Как сообщалось ранее, 30 марта появилась информация о том, что Трампа очень сильно разозлило поведение Путина в контексте нежелания идти на прекращение огня. Из-за этого он пригрозил ввести пошлины против ее нефтяной промышленности.