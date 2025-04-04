Хуже, чем зимой? Украину накроют морозы, названа дата (карта)

Температура будет падать до -8 градусов

Украину в ближайшие дни накроет значительное похолодание. В некоторых регионах могут быть морозы и температура воздуха будет опускаться до -8 градусов.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич в материале: "Засыпет снегом и ударит мороз. Когда в Украине существенно ухудшится погода".

По его словам, циклон покинет территорию нашей страны во вторник, 8 апреля. После этого распространится холодная воздушная масса, которая охватит все регионы.

Согласно прогнозам синоптика, температура воздуха снизится до -1.. +5 градуса ночью, а днем столбики термометров будут подниматься всего до +2.. +8 градусов.

В западных и северных областях с 7 по 10 апреля ночью местами морозы могут окрепнуть до -2…-8°С. Таким образом, среднесуточные показатели температуры окажутся на несколько градусов ниже климатической нормы.

На сайте Укргидрометцентра синоптики указывают, что морозная погода придет уже в понедельник, 7 апреля. Минусовая температура в ночное время будет во всех областях, кроме южных и восточных.

Тем временем на погодном сайте Ventusky указано, что значительное похолодание и "минуса" начнутся 8 апреля.

Стоит подчеркнуть, что даже зимой в этом году температура воздуха в большинстве дней была намного выше, чем -7.. -8 градусов, которые прогнозируют на апрель.

В Укргидрометцентре ранее сообщали, что в первые две декады января средняя температура воздуха Украине превысила норму в среднем на 4,2°С. Максимальные температуры воздуха повышались до +10-15°С, на юге – до +16-18°С. К тому же, во второй половине декабря тоже было очень тепло.

"Чрезвычайно длительная и высокая положительная аномалия температуры воздуха как нынешней календарной зимы до сих пор наблюдалась только в 2005 году", — отметили агрометеорологи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весенняя погода приготовила украинцам неприятный сюрприз. Уже в апреле жителям некоторых областей придется снова достать зимнюю одежду, ведь синоптики прогнозируют возвращение снега.