Из-за агрессивной политики Трампа США ждут испытания на финансовом рынке - Financial Times

Инвесторы обеспокоены сложившейся ситуацией

Фондовые индексы Уолл-стрит начали стремительно падать в четверг, 13 марта. Это произошло на фоне проводимой Дональдом Трампом агрессивной торговой политики, а также неоднозначных заявлений Владимира Путина по поводу потенциального прекращения огня между Россией и Украиной.

При этом цена на золото установила новый исторический рекорд и достигла отметки в 2 982,79 доллара за тройскую унцию. Об этом сообщает издание Financial Times.

Акции на Уолл-стрит начали "рушиться" из-за новых заявлений Трампа о намерении США ввести 200-процентные торговые пошлины на импорт алкоголя из ЕС. Также у инвесторов вызывает опасения "подвешенное состояние" договора о возможном прекращении огня между Россией и Украиной. Все это оказывает давление на рискованные активы и фондовые индексы начинают падать.

К примеру, индекс S&P 500 упал на 1,5 % и довел свои потери в этом году до 5,6%, а Nasdaq Composite обвалился на 2,2%.

При этом стоимость золота продолжает рост — на бирже Comex его цена подскочила на 1,22% и достигла отметки в 2 982,79 доллара за тройскую унцию, что является новым рекордом.

Инвесторы вкладывают деньги в золотые слитки, так как на данный момент видят в них "средство защиты от инфляции и финансового кризиса", который может захлестнуть Америку.

"Резкие действия президента Трампа по объявлению и введению в действие пошлин на импортные товары способствовали усилению геополитической неопределенности и росту инфляционных ожиданий, что способствовало снижению долгосрочных реальных ставок", — пишут аналитики Macquarie.

Напомним, эксперты уже предупреждали, что экономика США может столкнуться с новыми потрясениями. Аналитики JPMorgan Chase рекомендуют не спешить с инвестициями, а HSBC снизил рейтинг американских акций до "нейтрального" уровня.

Ситуация остается нестабильной, а инвесторы в ожидании дальнейших действий администрации Трампа, которые определят будущее как фондового, так и криптовалютного рынка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что букмекеры принимают ставки на дату прекращения огня на фронте российско-украинской войны. За последний месяц шансы на это значительно возросли.