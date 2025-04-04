Дождитесь правильной погоды: когда можно сажать морковь в апреле

Почва должна прогреться до определенной температуры

Морковь – одна из самых популярных культур, сажаемых на огородах. Чтобы получить обильный урожай, важно правильно определить время посева, учитывая погодные условия. Раньше мы рассказывали когда лучше сажать картошку в апреле, а теперь поговорим о моркови.

Лучшие даты для посадки моркови в апреле по лунному календарю: 4, 7, 8, 9, 18, 25, 26, 27, 28 числа. Однако не стоит опираться только на фазы луны. Вместе с ProstoWay рассказываем, когда лучше сеять морковь — до Пасхи или после.

Когда сажать морковь в апреле

Сеять морковь открытый грунт следует тогда, когда средняя суточная температура воздуха стабильно держится в пределах от + 8 до + 10 °C. Тогда почва прогревается до 5-8°C. Обычно такая температура присуща концу-середине апреля в зависимости от региона и погодных условий.

Тем не менее, редкие весенние заморозки не страшны для моркови — она может выдержать до -5°C. Но важно, чтобы земля не была слишком влажной – это может привести к загниванию семян.

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Погодные условия и подготовка почвы

Морковь любит легкие, плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Участок, в который будете вносить семена, нужно тщательно перекопать и удобрить перегноем или компостом при необходимости.

Подготовка семян и посевов

Перед посевом семян моркови рекомендуется замочить в теплой воде на несколько часов для улучшения всхожести. После этого его следует подсушить до сыпучего состояния. Семена высевают в бороздки глубиной 1,5–2 см с расстоянием между рядами 15–20 см. После посева бороздки засыпают землей и слегка уплотняют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие овощи нельзя сажать рядом с картофелем. Эта культура достаточно требовательна, поскольку требует определенных условий для хорошего роста и высокого урожая.