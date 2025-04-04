Посланник Путина Дмитриев после встреч в США заявил, что там "слышат позицию России". Что известно о переговорах

Это первый визит высокопоставленного российского чиновника в США с начала полномасштабной войны

Кирилл Дмитриев, уполномоченный главы РФ Владимира Путина по международному сотрудничеству, после встреч в Вашингтоне заявил, что Москва надеется на "возобновление диалога" с США. Этот диалог, по словам посланника Путина, якобы был "прерван администрацией Байдена" и "многие страны" пытаются помешать его восстановлению.

"Одна из главных тем – возобновление российско-американских отношений и диалога, прерванного при администрации Бадена. Многие страны пытаются сорвать диалог (между США и РФ – ред.). Россия хочет подчеркнуть, что администрация Трампа нацелена на возобновление отношений", — заявил Дмитриев в интервью росСМИ.

В Вашингтоне россиянин встретился со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Виткоффом. После разговора с ним Дмитриев сказал, что в США "слышат позицию России" и готовы к конструктивным решениям.

Он добавил, что во время его визита в США было также немало разговоров о взаимных инвестициях. Представитель Путина заявил, что в РФ "видят большое желание американских компаний" возвратиться на российский рынок. Однако, подчеркнул россиянин, бизнесу разрешат зайти только туда, "где это будет полезно для России и где это одобрит власть".

Представитель Путина акцентировал внимание на том, что РФ не попала под новые пошлины, которые Трамп ввел против других стран. Он добавил, что Россия и Штаты ведут переговоры о возобновлении авиасообщения между странами. Также, по словам россиянина, обсуждаются вопросы совместной деятельности в Арктике и возобновление религиозных и культурных отношений между странами.

"Процесс диалога идет положительно и конструктивно", – заявил Дмитриев.

Визит Дмитриева в США – что известно

Кроме переговоров посланника Кремля со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом, россиянин провел встречу с официальными представителями администрации Дональда Трампа и законодателями-республиканцами в Белом доме. Об этом рассказали NBC News три американских чиновника. Неизвестно, присутствовал ли Трамп на какой-либо из этих встреч.

Известно, что Дмитриев встретился с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Марквейном Маллином по просьбе Трампа. Предметом обсуждения были условия прекращения войны в Украине и требования Путина по прекращению огня, рассказали собеседники издания.

В интервью Newsmax посланник Путина заявил, что для завершения войны в Украине "необходимо реалистическое дипломатическое решение". По его словам, команда Трампа работает над тем, чтобы достичь договоренности между Россией и Украиной.

Ссылаясь на слова человека, знакомого с ходом переговоров, Bloomberg пишет, что сейчас США ждут, пока Дмитриев доложит Путину о результатах своего визита в США. После этого могут быть сделаны следующие шаги.

Отмечается, что американские чиновники все больше разочарованы медленным ходом переговоров со стороны Москвы. То, что казалось прорывом на прошлой неделе — частичное перемирие в Черном море, нивелировано из-за позиции РФ, что это зависит от ослабления санкций. Это утверждение РФ противоречило заявлению США, в котором описывались параметры соглашения.

Как сообщал "Телеграф", специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что война России против Украины приближается к потенциальному прекращению огня, однако достижение договоренности требует компромисса с обеих сторон. В администрации Трампа сейчас недовольны и позицией российской стороны, и заявлениями украинцев.