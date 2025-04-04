Летняя жара до +40°С? Где в Украине местные зафиксировали рекордное тепло

Солнечная погода продержится весь день

В Ровно столбик термометра зафиксировал почти рекордное тепло для апреля. Отметка на солнце достигла +37 градусов днем.

Об этом сообщают местные каналы, публикуя соответствующее видео. На кадрах видно, что термометр показал такую температуру на верхних этажах многоэтажки.

"Ого ! +37 на солнце в Ровно. Термометр показал +37, но это только на солнечной стороне из-за нагретого стекла. Реальная температура значительно ниже", — говорится в сообщении.

Заметим, что, по данным Укргидрометцентра, на 4 апреля синоптики не прогнозировали столь высокую температуру. По всей территории Украины столбик термометра будет от +15 до +17 градусов. В Ровно этот показатель будет составлять от +16 до +18 градусов в течение дня, ночью столбик термометра опустится от +6 до +4 градусов.

Погода в Украине 4 апреля

В пятницу, 4 апреля, синоптики не прогнозируют осадки в Украине, кроме южных областей. Небо будут периодически затягивать облака. Однако уже с 5 апреля погода резко испортится. В выходные синоптики обещают сильные дожди с грозами, похолодание кое-где со снегом и морозами.

Напомним, уже известно, какому из регионов больше всего не повезет с погодой 6 апреля. Прогнозируются снегопады и мороз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Киеву снова не повезет с погодой, ведь синоптики прогнозируют температурные качели и осадки.