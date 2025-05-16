США планируют сократить свой контингент в Европе: посол объяснил, как это произойдет

Политику Европы американские чиновники называли "иждивенческой"

США намерены начать консультации с европейскими союзниками по поводу уменьшения численности американских войск в Европе уже в конце 2025 года. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер на конференции в Таллине.

Информацию об этом сообщает Reuters. По словам дипломата, окончательное решение еще не принято, но после июньского саммита НАТО в Гааге ожидается старт официальных переговоров.

"Мы сделаем это упорядоченно и в рамках НАТО", — подчеркнул Витакер, добавив, что все союзники готовы к обсуждению изменений.

В то же время, он предостерег от поспешных выводов по выходу США из Альянса: "Соединенные Штаты остаются частью НАТО и будут оставаться большим другом и союзником". Витакер также прокомментировал слова президента Трампа, недавно заявившего, что процесс сокращения войск "начнется немедленно", и осудил медленный прогресс в выполнении договоренностей с союзниками.

Напомним, что в феврале министр обороны США Пит Гегсет заявил, что США больше не могут фокусироваться в первую очередь на безопасности Европы. А согласно The Atlantic, он и вице-президент Джей Ди Вэнс критиковали европейских союзников в частном чате, сетуя на "иждивенческую" политику ЕС.

Витакер также раскритиковал попытки ЕС ограничить доступ неевропейских компаний к оборонному рынку, предупредив, что это может помешать совместимости систем НАТО и замедлить перевооружение Европы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Европа способна обеспечить собственную оборону без участия Соединенных Штатов, однако в полную замену американскому военному присутствию понадобится не менее 25 лет и около 1 триллиона долларов. Такой сценарий, по оценкам экспертов, значительно повысит уязвимость европейских членов НАТО перед потенциальной угрозой России.