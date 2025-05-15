Настоящее испытание для НАТО: Кулеба объяснил, что может разрушить альянс

Подобный момент уже был в истории

Настоящим испытанием для НАТО будет необходимость выполнить свои обязательства, например, перед такими государствами, как Эстония, если на нее нападет Россия. Этот момент будет ключевым и решит судьбу Североатлантического альянса.

Таким мнением бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в эфире "Телевидения Торонто". Он напомнил важный момент в истории, который мог предотвратить миллионы жертв Гитлера, если бы западноевропейские страны повели себя иначе.

"И драма заключается в том, что, знаете, когда разгорался очаг Второй мировой войны, то одним из ключевых аргументов в пользу того, чтобы не останавливать Гитлера в Польше, была известная фраза: "Зачем умирать за Данциг?" Данциг — это Гданьск по-нашему. И в западноевропейских странах была абсолютно серьезная дискуссия: "Ну где там тот Данциг? Ну нужен он Гитлеру? Ну пусть уж забирает, Господи. Ну ради мира мы готовы все отдать", – рассказал Кулеба.

Экс-министр спрогнозировал повторение исторического момента, когда будет крайне важно, что страны старой Европы будут отвечать на тот же вопрос. От этого зависит дальнейшая судьба Североатлантического альянса.

"Так вот, настоящим испытанием для НАТО будет вопрос во Франции, в Германии, в Нидерландах, в Испании, в Италии. А зачем умирать за Эстонию? Зачем умирать за Финляндию? Зачем умирать за Польшу? Если все-таки ответ будет "нужно, потому что у нас есть обязательства в НАТО", тогда НАТО устоит. А если начнутся колебания хотя бы на секунду, начнется процесс разрушения НАТО", — резюмировал Кулеба.

Бывший глава МИД также рассказал, что после обретения независимости Украина не могла сохранить ядерное оружие, но имела возможность выторговать большую цену чем 400 млн долларов и "дружба" с США и другими странами Запада.