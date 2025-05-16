США планують скоротити свій контингент в Європі: посол пояснив, як це відбудеться

Політику Європи американські посадовці називали "утриманською"

США мають намір розпочати консультації з європейськими союзниками щодо зменшення чисельності американських військ у Європі вже наприкінці 2025 року. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер на безпековій конференції в Таллінні.

Інформацію про це передає Reuters. За словами дипломата, остаточне рішення ще не ухвалене, однак після червневого саміту НАТО в Гаазі очікується старт офіційних переговорів.

"Ми зробимо це впорядковано і в рамках НАТО", — підкреслив Вітакер, додавши, що всі союзники готові до обговорення змін.

Водночас він застеріг від поспішних висновків щодо виходу США з Альянсу: "Сполучені Штати залишаються частиною НАТО і залишатимуться великим другом та союзником". Вітакер також прокоментував слова президента Трампа, який нещодавно заявив, що процес скорочення військ "розпочнеться негайно", і засудив повільний прогрес у виконанні домовленостей із союзниками.

Нагадаємо, що в лютому міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США більше не можуть фокусуватися насамперед на безпеці Європи. А згідно з The Atlantic, він і віцепрезидент Джей Ді Венс критикували європейських союзників у приватному чаті, нарікаючи на "утриманську" політику ЄС.

Вітакер також розкритикував спроби ЄС обмежити доступ неєвропейських компаній до оборонного ринку, попередивши, що це може зашкодити сумісності систем НАТО та уповільнити переозброєння Європи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Європа здатна забезпечити власну оборону без участі Сполучених Штатів, однак на повну заміну американської військової присутності знадобиться щонайменше 25 років і близько 1 трильйона доларів. Такий сценарій, за оцінками експертів, значно підвищить вразливість європейських членів НАТО перед потенційною загрозою з боку Росії.