Назвали "кучкой младших партнеров" и пригрозили: в Вашингтоне наехали на союзников

НАТО интересует США, однако у Вашингтона есть требования к альянсу

США больше не собираются быть единственными гарантами безопасности в Европе, а НАТО должна стать настоящим оборонительным союзом. Такие заявления сделали чиновники администрации Трампа.

Так, выступая в Колледже Сухопутных войск США в Пенсильвании глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда США были единственным гарантом европейской безопасности, закончилась.

"Европа должна активизироваться. Пришло время Европе взять инициативу в свои руки — военную и лидерскую в НАТО", — отметил он.

В это же время госсекретарь США Марко Рубио в интервью The Free Press назвал союзников по НАТО "горсткой младших партнеров", отвечая на вопрос о важности Альянса для США. По его словам, НАТО — это хорошая концепция, которая интересна США. Однако, отмечает Рубио, НАТО, должно быть таким, в котором партнеры несут свою долю.

"И когда вы видите НАТО, где у вас есть страны, которые тратят один процент своего ВВП, то это на самом деле не альянс, это зависимость<…>НАТО должно быть настоящим оборонительным альянсом, а не союзом США и горстки младших партнеров, которые не вносят свою справедливую долю", — заявил он.

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после возобновления двусторонних контактов с Москвой Вашингтон получил лучшее понимание позиции России по поводу войны в Украине. Также он пригрозил Киеву более жесткими условиями

Ранее "Телеграф" писал о том, что мирные переговоры, запланированные в Лондоне на 23 апреля, были отменены. Решение было принято после того, как Украина передала европейским партнерам документ, в котором четко указано: обсуждение территориальных вопросов возможно только после полного и безусловного прекращения огня.