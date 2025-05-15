Если США выведут свой контингент из Европы, ей придется закупать военную технику и самой содержать персонал

Европа может выжить без военной поддержки Соединенных Штатов, но на замену американских войск и оборудования потребуется четверть века и около 1 триллиона долларов. Гипотетический вывод войск США из Европы сделает членов НАТО на континенте уязвимыми для российской угрозы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Международного института стратегических исследований (IISS). Дороже всего обойдутся сотни тактических боевых самолетов.

Расходы на замену аналогичного оборудования и персонала США составят около $1 трлн за 25 лет, подсчитали аналитики. В сумму включены единовременные расходы на закупку в размере от $226 млрд до $344 млрд — в зависимости от качества закупаемого оборудования — и дополнительные расходы, связанные с военным обслуживанием, персоналом и поддержкой.

Самой дорогой статьей в списке покупок станут 400 тактических боевых самолетов, за которыми последуют 20 эсминцев и 24 ракеты класса "земля-воздух" большой дальности.

В IISS также подсчитали, что в случае крупномасштабной военной операции по отражению российского нападения расходы на замену американского персонала (по оценкам, 128 000 военнослужащих) превысят $12 млрд.

Оценка не включает серьезные расходы, которые сложнее подсчитать. К ним относятся траты на командование и управление, координацию, космос, разведку и наблюдение, а также стоимость ядерного оружия.

Кроме того, европейцам необходимо будет назначить верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе — командующего НАТО на континенте и других руководителей. Также им придется активизировать усилия по дипломатической координации, поскольку США не будут участвовать в этом процессе.

Напомним, в ходе так называемых "переговоров" между россиянами и американцами в Эр-Рияде российская делегация выдвинула США требование вывести силы НАТО с восточного фланга Североатлантического союза. Это означало бы вывод военных из стран Балтии, а также из большинства стран бывшего Варшавского пакта – и эта новость закономерно вызывала беспокойство в европейских столицах.