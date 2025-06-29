В Словакии вновь захотели дружить с Россией

В правительстве Словакии вновь призвали к дружбе с Москвой. Кроме того там хотят, чтобы Европа "простила Россию" за вторжение в соседнюю страну.

Об этом рассказал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в эфире местного канала STVR. По его словам, "военного решения конфликта между Украиной и Россией не существует".

"Давайте вернемся к соблюдению международного права и ищем пути коммуникации с Российской Федерацией", — сказал он.

На этом он не остановился и добавил, что западные страны должны найти способ сотрудничества с Москвой и "даже простить всё произошедшее".

Стоит отметить, что Бланар не первый раз делает пророссийские заявления. Например, он заявлял, что Украина "воюет с собственным народом" и что в Украине идет "конфликт США и России". Кроме того, он выступал против членства Украины в ЕС.

До того как стать министром, он занимал должность мэра города Жилин, а вот опыта дипломатической работы у него не было.

Как известно, нынешнее правительство Словакии, возглавляемое премьером Робертом Фицо, настроено весьма враждебно в отношении Украины. В начале 2025 года оно грозило перекрыть поставки газа в Украину из ЕС, а также несколько раз блокировало европейские санкции против России.