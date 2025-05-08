Фицо прорвался в Москву: когда его самолет приземлится

Начальный маршрут был изменен после ограничений стран Балтии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отправился в Москву с официальным визитом. Это произошло, несмотря на ограничения со стороны стран Балтии — они не позволили политику пролетать над своими территориями.

Об этом сообщает "Denník N" со ссылкой на Министерство внутренних дел Словакии. В учреждении подтвердили, что Фицо действительно вылетел в Россию. Ожидается, что премьер вместе с другими членами правительства прибудет около 21:26 по московскому времени.

В ходе своего визита в Кремль словацкий политик запланировал встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также проведение двусторонних переговоров с другими мировыми лидерами, среди которых — глава Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

По данным радаров, самолет правительственного спецназначения направлялся в Москву через территории Венгрии и Румынии, а затем — через Черное море, Грузию и Дагестан в Российскую Федерацию. Первоначальный маршрут был изменен после того, как страны Балтии запретили Фицо пролетать над их воздушными просторами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Словакии ранее отказался от запланированной поездки в Москву. Он не принял участия в торжествах по случаю Дня труда 1 мая и проигнорировал традиционную установку майского дерева в городе Вельки-Залужье. В то же время близкие к нему источники заверили, что "с ним все хорошо".