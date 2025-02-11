Роберт Фицо в очередной раз угрожает Украине

В Словакии могут рассмотреть варианты прекращения поставок иностранного газа в Украину. Премьер-министр страны Роберт Фицо снова подверг критике Киев за решение прекратить транзит российского газа после завершения контракта с "Газпромом" в январе 2025 года.

Об этом он заявил в видеоролике в соцсетях. По его словам, это может отразиться на экономических интересах Словакии.

На прошлой неделе российская армия нанесла ряд атак по газодобывающим объектам, после которых Украина снова начала получать газ по резервному трубопроводу из Словакии. По словам Фицо, поставщиками являются иностранные компании. Кроме того, Киев увеличил импорт сырья из Польши и Венгрии.

"Мы можем перекрыть поставки газа в Украину через Словакию, это газ без которого Украина замерзнет", – заявил Фицо.

Поставки газа из европейских стран в Украину, по его мнению, еще больше усиливают давление на цену сырья.

Напомним, ранее Фицо уже угрожал Киеву блокированием помощи Европейского Союза в ответ на прекращение поставок российского газа. Тогда премьер-министр Словакии заявил, что действия Украины могут привести к тому, что Словакия останется без прибыли по поставкам российского сырья.

Словацкий чиновник также заявлял, что неспособность ЕС конкурировать с Соединенными Штатами приведет к тому, что Европа будет производить больше закупок газа и нефти в США.

"То есть одна восточная зависимость будет заменена западной", – сказал политик.

Кроме того, он в очередной раз повторил свое заявление о том, что война в Украине выгодна западным странам, якобы желающим "ослабить Россию этим конфликтом". Критиковал Фицо и поставки оружия в Украину, а также неоднократно называл Зеленского "врагом Словакии". После назначения его на пост главы действующего удара в прошлом году он достиг остановки поставок Украине словацкой военной помощи.

Напомним, 1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, чем была спровоцирована волна критики со стороны пророссийских правительств Словакии и Венгрии. Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 февраля Словакия импортирует российский газ через газопровод "Турецкий поток".