Сработала "пятая колонна": Евросоюз провалил принятие 18-го пакета санкций против России

Евросоюз обещал, что пакет будет принят 18 июня, но кое-что пошло не так

Европейский Союз не смог принять новый, уже 18 пакет санкций против России. Преградой стала позиция Словакии, которая заблокировала санкционный пакет, из-за чего было констатировано отсутствие консенсуса.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники. Он отметил, что обсуждение ситуации между послами стран-членов ЕС стартует как можно скорее.

"Нет согласия среди лидеров Евросоюза относительно последнего пакета санкций против России – 18-го. Словаки до сих пор не дают зеленого света. Обсуждения, вероятно, возобновятся среди послов в ближайшие дни", – написал он.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, единственное, о чем удалось договориться лидерам ЕС – продлить на полгода уже действующие санкции против России. К счастью, блокировать их продолжение Фицо не осмелился.

"Лидеры ЕС в четверг договорились продлить на еще шесть месяцев санкции, введенные против России из-за войны Москвы в Украине", – говорится в сообщении.

Отметим, чуть больше месяца назад, 20 мая, после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина ЕС одобрил 17 пакет санкций против России. Пакет был направлен против теневого флота страны-агрессора, ограничения ввели против более 200 судов. Впервые за время введения санкций против РФ в список попали суда, самолеты, недвижимость и цифровые сервисы. Однако эксперты решили, что новый пакет санкций недостаточен.

Следующий, 18-й пакет санкций против Кремля планировалось принять 26 июня, что заранее анонсировал канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо начал угрожать заблокировать санкции. То же самое начали заявлять еще одни путинские друзья – правительство Венгрии во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгрии, кстати, удалось заблокировать вступление Украины в ЕС.