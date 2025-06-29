У Словаччині знову захотіли дружити з Росією

В уряді Словаччини знову закликали до дружби з Москвою. Крім того, там хочуть, щоб Європа "вибачила Росію" за вторгнення до сусідньої країни.

Про це розповів міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар в ефірі місцевого каналу STVR. За його словами, "воєнного вирішення конфлікту між Україною та Росією не існує".

"Давайте повернемося до дотримання міжнародного права та пошукаємо шляхи комунікації з Російською Федерацією", — сказав він.

На цьому він не зупинився і додав, що західні країни повинні знайти спосіб співробітництва з Москвою і "навіть пробачити все, що сталося".

Варто зазначити, що Бланар не вперше робить проросійські заяви. Наприклад, він заявляв, що Україна "воює із власним народом" і що в Україні йде "конфлікт США та Росії". Крім того, він виступав проти членства України у ЄС.

До того як стати міністром, він обіймав посаду мера міста Жилін, а ось досвіду дипломатичної роботи у нього не було.

Як відомо, нинішній уряд Словаччини, який очолює прем’єр Роберт Фіцо, налаштований дуже вороже стосовно України. На початку 2025 року вона загрожувала перекрити постачання газу в Україну з ЄС, а також кілька разів блокувала європейські санкції проти Росії.