Прекращение поставок российской нефти и российского газа в Венгрии посмели назвать "шантажом Владимира Зеленского"

Пророссийские правительства Венгрии и Словакии планируют зарыть себя еще глубже: они договорились блокировать новые санкции Европейского Союза. В частности, правительства друзей Путина – Орбана и Фицо – будут голосовать против прекращения закупки газа, нефти и ядерного топлива в России во время заседания в Люксембурге 16 июня.

О решениях Будапешта и Братиславы сообщил верный приспешник Орбана, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подтвердил сговор Венгрии и Словакии, заявив, что уже обдумал блокирование санкций со словацким главой МИД Юраем Бланаром. Путинские друзья считают, что планы Европейской комиссии запретить приобретение энергоносителей у России – это якобы "грубое нарушение суверенитета" обеих стран.

"Мы согласились, что не можем смириться с таким грубым нарушением нашего суверенитета. Формирование национальной энергетической политики является вопросом суверенитета, и никто извне не может в него вмешиваться. Ни ради Брюсселя, ни ради Киева, мы не готовы обменивать наши существующие источники энергии на более дорогие и более неопределенные источники энергии", – заявил сторонник Орбана.

Сийярто также традиционно прибег к антиукраинским выпадам: прекращение поставок российской нефти и российского газа он осмелился назвать "шантажом Владимира Зеленского". Также он пообещал, что венгерская делегация "защитит венгерские семьи".

Между тем, Германия готова рассмотреть вариант прекращения финансовой поддержки Словакии и Венгрии со стороны Европейского Союза, если они и дальше будут уклоняться от выполнения согласованного курса ЕС, или саботировать его решения. Правительства Виктора Орбана и Роберта Фицо рискуют остаться без денег вообще. Венгрия из-за политики пророссийского правительства Виктора Орбана рискует попасть в политическую изоляцию в Европейском Союзе. Страну собираются лишить права голоса при принятии решений, причиной указано нарушение ценностей ЕС.

"Телеграф" напоминает, что венгерский премьер Виктор Орбан – последовательный сторонник российского правителя Владимира Путина и враг Украины. Только с начала 2025 года он уже совершил ряд антиукраинских действий. Так, в начале марта Орбан осмелился выдвинуть Евросоюзу 12 требований, часть которых касается Украины и ее войны против России. Также он неоднократно требовал начать прямые переговоры ЕС и России и угрожал блокировать вступление Украины в Евросоюз. К тому же Орбан максимально коррумпирован, из-за чего постоянно происходят скандалы.