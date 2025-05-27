Репрессии для "друзей Путина": Мерц подтвердил готовность наказать Орбана и Фицо

Голос Германии в ЕС весит гораздо больше, чем голоса Будапешта и Братиславы вместе взятые

Германия готова рассмотреть вариант прекращения финансовой поддержки пророссийских Словакии и Венгрии со стороны Европейского Союза, если они и дальше будут уклоняться от выполнения согласованного курса ЕС, или саботировать его решения. Правительства Виктора Орбана и Роберта Фицо рискуют остаться без денег вообще.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на конференции WDR Europaforum, сообщает Bloomberg. Мерц предупредил, что страны ЕС, нарушающие верховенство европейского права, могут получить очень неприятные для них последствия.

"Если это будет необходимо, то мы будем иметь дело с этим. Мы не сможем избежать этого конфликта с Венгрией и Словакией, если продолжим этот курс. Мы не можем позволить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшого меньшинства. И, безусловно, могли бы быть более четкие слова и, возможно, более жесткие конфликты", — пояснил он.

Издание отмечает, что голос Германии в ЕС весит гораздо больше, чем голоса Будапешта и Братиславы вместе взятые. Кроме того, непосредственно для Венгрии и Словакии Германия является важным партнером, поскольку немецкие автопроизводители в обеих странах способствуют их экономическому росту, не говоря уже об экспортных отношениях. Заявление Мерца демонстрирует, что Берлин готов напомнить пророссийским правительствам Словакии и Венгрии их место.

Отметим, что Венгрия из-за политики пророссийского правительства Виктора Орбана рискует попасть в политическую изоляцию в Европейском Союзе. Страну собираются лишить права голоса при принятии решений, причиной указано нарушение ценностей ЕС.

Тем временем правительство Виктора Орбана на фоне шпионского скандала в Закарпатье и развала собственной экономики обвинило Украину в якобы проведении "спецоперации" по срыву так называемого "национального опроса" венгров. На этом "опросе" Орбан и его клика с помощью манипулятивных вопросов планировали "нарисовать" якобы неприятие венграми вступления Украины в Европейский Союз.

"Телеграф" напоминает, что венгерский премьер Виктор Орбан – последовательный сторонник российского правителя Владимира Путина и враг Украины. Только с начала 2025 года он уже совершил ряд антиукраинских действий. Так, в начале марта Орбан осмелился выдвинуть Евросоюзу 12 требований, часть которых касается Украины и ее войны против России. Также он неоднократно требовал начать прямые переговоры ЕС и России и угрожал блокировать вступление Украины в Евросоюз. К тому же Орбан максимально коррумпирован, из-за чего постоянно происходят скандалы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо – не лучше своего дружка Орбана. Например, он осмелился посетить Россию, чтобы присутствовать на путинском "параде победы" на 9 мая и назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной. Он заверил Россию, что Братислава является надежным партнером для Кремля.