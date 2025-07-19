В 16 лет написал роман о любви к замужней учительнице: как президент Франции Макрон выглядел в молодости

В юности президент Франции был творческим ребенком

Эмманюэль Макрон в 39 лет возглавил Францию, став самым молодым президентом в истории страны. Хотя вокруг него ходило множество скандалов, в частности все обсуждали его роман с Брижит, которая старше его на 24 года и была его учительницей.

"Телеграф" решил выяснить, каким был президент Франции в молодом возрасте и чем увлекался. Мы узнали некоторые интересные факты.

Эмманюэль Макрон — как выглядел в молодости

Президент Франции Эмманюэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в городе Амьен, в семье врачей и был старшим из троих детей. В детстве Макрон интересовался литературой, театром и классической музыкой. Большое влияние на формирование его взглядов, в частности политических, оказала бабушка, которая была ярым социал-реформатором и работала директором школы.

Эмманюэль Макрон в детстве

Будущий лидер Франции рос творческим ребенком, он писал стихи и мечтал издавать романы про испанских конкистадоров. Среднее образование Макрон получал сначала в элитной католической школе La Providence в Амьене, где встретил свою будущую жену Брижит.

Эмманюэль Макрон в 15 лет влюбился в учительницу Брижит

На тот момент Макрону было 15 лет, а его возлюбленной — 39 лет, она была его учительницей литературы, а также организатором школьных спектаклей. В одном из них Эмманюэль сыграл пугало и уже тогда не скрывал своей симпатии к замужней учительнице, после спектакля в порыве эмоций Макрон поцеловал преподавателя в щеку.

Эмманюэль Макрон в молодости

А в 16 лет Макрон написал эротический роман, который посвятил своим отношениям с Брижит. Рукопись не сохранилась. Но бывшая соседка Эмманюэля, которую он попросил напечатать 300-страничный текст рассказала, что он был написан смело и местами непристойно.

"Имена главных героев были, разумеется, изменены. Я думаю, ему тогда нужно было излить свои чувства", — вспоминала соседка.

Эмманюэль Макрон работал банкиром и педагогом

Когда об отношениях Макрона с учительницей стало известно окружающим, Брижит подверглась травле. А родители Эмманюэля, чтобы уберечь сына от давления и слухов, перевели его в лицей Генриха IV в Париже.

После окончания школы Макрон учился в нескольких престижных заведениях, включая Парижский институт политических наук и Национальную школу администрации (ENA), которая готовит французскую политическую элиту. Позже он преподавал философию, издал книгу Révolution ("Революция"), которая стала бестселлером и работал инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie.

Эмманюэль Макрон в 2012 году пришел в политику

В политику он пришел в 2012 году, став заместителем генерального секретаря в администрации президента Франсуа Олланда, а вскоре занял должность министра экономики. В 2016 году Макрон основал и стал председателем партии "Вперед, Республика".

Во время своей предвыборной кампании в 2017 году Эмманюэль столкнулся с волной слухов, в том числе о своей якобы гомосексуальности. В этом были "замешаны" российские СМИ. Но на эти сплетни Макрон отвечал с иронией.

Эмманюэль Макрон стал самім молодім президентом Франции

Но несмотря на нападки и домыслы, Макрон одержал победу на выборах и уже более семи лет занимает должность президента Франции.

"Телеграф" писал ранее, что Брижит Макрон "шарахается" от молодого мужа на новом видео. Это произошло на глазах у короля Чарльза III.