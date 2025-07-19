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У 16 років написав роман про кохання до заміжньої вчительки: як президент Франції Макрон виглядав у молодості

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Яким у молодості був президент Франції Макрон Новина оновлена 19 липня 2025, 09:35
Яким у молодості був президент Франції Макрон. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

В юності президент Франції був творчою дитиною

Емманюель Макрон у 39 років очолив Францію, ставши наймолодшим президентом в історії країни. Хоча навколо нього ходило безліч скандалів, зокрема всі обговорювали його роман з Бріжит, яка старша за нього на 24 роки й була його вчителькою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був президент Франції у молодому віці й чим захоплювався. Ми дізналися деякі цікаві факти.

Емманюель Макрон — як виглядав у молодості

Президент Франції Емманюель Макрон народився 21 грудня 1977 року в місті Ам’єн, у сім’ї лікарів і був старшим із трьох дітей. У дитинстві Макрон цікавився літературою, театром та класичною музикою. Великий вплив на формування його поглядів, зокрема політичних, мала бабуся, яка була затятим соціал-реформатором і працювала директором школи.

Емманюель Макрон у дитинстві
Емманюель Макрон у дитинстві

Майбутній лідер Франції ріс творчою дитиною, він писав вірші й мріяв видавати романи про іспанських конкістадорів. Середню освіту Макрон здобував спочатку в елітній католицькій школі La Providence в Ам’єні, де зустрів свою майбутню дружину Бріжит.

Емманюель Макрон у молодості
Емманюель Макрон у 15 років закохався в учительку Бріжит

На той момент Макрону було 15 років, а його коханій — 39 років, вона була його вчителькою літератури та організатором шкільних спектаклів. В одному з них Емманюель зіграв опудало і вже тоді не приховував своєї симпатії до заміжньої вчительки, після вистави у пориві емоцій Макрон поцілував викладача в щоку.

Емманюель Макрон
Емманюель Макрон у молодості

А в 16 років Макрон написав еротичний роман, який присвятив своїм стосункам із Бріжит. Рукопис не зберігся. Але колишня сусідка Емманюеля, яку він попросив надрукувати 300-сторінковий текст, розповіла, що він був написаний сміливо і місцями непристойно.

"Імена головних героїв були, зрозуміло, змінені. Я думаю, йому тоді треба було вилити свої почуття", — згадувала сусідка.

Емманюель Макрон
Емманюель Макрон працював банкіром та педагогом

Коли про стосунки Макрона з вчителькою стало відомо оточуючим, Бріжит зазнала цькування. А батьки Емманюеля, щоб уберегти сина від тиску та чуток, перевели його до ліцею Генріха IV у Парижі.

Після закінчення школи Макрон навчався у кількох престижних закладах, включаючи Паризький інститут політичних наук та Національну школу адміністрації (ENA), яка готує французьку політичну еліту. Пізніше він викладав філософію, видав книгу Révolution ("Революція"), яка стала бестселером і працювала інвестиційним банкіром у Rothschild & Cie.

Емманюель Макрон
Емманюель Макрон у 2012 році прийшов у політику

У політику він прийшов у 2012 році, ставши заступником генерального секретаря в адміністрації президента Франсуа Олланда, а незабаром обійняв посаду міністра економіки. У 2016 році Макрон заснував та став головою партії "Вперед, Республіка".

Під час своєї передвиборчої кампанії у 2017 році Емманюель зіткнувся з хвилею чуток, у тому числі про свою нібито гомосексуальність. У цьому були "замішані" російські ЗМІ. Але на ці плітки Макрон відповідав із іронією.

Емманюель Макрон
Емманюель Макрон став наймолодшим президентом Франції

Але попри нападки та домисли, Макрон здобув перемогу на виборах і вже понад сім років обіймає посаду президента Франції.

"Телеграф" писав раніше, що Бріжит Макрон "шурхає" від молодого чоловіка на новому відео. Це сталося на очах у короля Чарльза III.

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#Франція #Молодість #Президент #Архівні фото #Еммануель Макрон