У 16 років написав роман про кохання до заміжньої вчительки: як президент Франції Макрон виглядав у молодості

В юності президент Франції був творчою дитиною

Емманюель Макрон у 39 років очолив Францію, ставши наймолодшим президентом в історії країни. Хоча навколо нього ходило безліч скандалів, зокрема всі обговорювали його роман з Бріжит, яка старша за нього на 24 роки й була його вчителькою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був президент Франції у молодому віці й чим захоплювався. Ми дізналися деякі цікаві факти.

Емманюель Макрон — як виглядав у молодості

Президент Франції Емманюель Макрон народився 21 грудня 1977 року в місті Ам’єн, у сім’ї лікарів і був старшим із трьох дітей. У дитинстві Макрон цікавився літературою, театром та класичною музикою. Великий вплив на формування його поглядів, зокрема політичних, мала бабуся, яка була затятим соціал-реформатором і працювала директором школи.

Емманюель Макрон у дитинстві

Майбутній лідер Франції ріс творчою дитиною, він писав вірші й мріяв видавати романи про іспанських конкістадорів. Середню освіту Макрон здобував спочатку в елітній католицькій школі La Providence в Ам’єні, де зустрів свою майбутню дружину Бріжит.

Емманюель Макрон у 15 років закохався в учительку Бріжит

На той момент Макрону було 15 років, а його коханій — 39 років, вона була його вчителькою літератури та організатором шкільних спектаклів. В одному з них Емманюель зіграв опудало і вже тоді не приховував своєї симпатії до заміжньої вчительки, після вистави у пориві емоцій Макрон поцілував викладача в щоку.

Емманюель Макрон у молодості

А в 16 років Макрон написав еротичний роман, який присвятив своїм стосункам із Бріжит. Рукопис не зберігся. Але колишня сусідка Емманюеля, яку він попросив надрукувати 300-сторінковий текст, розповіла, що він був написаний сміливо і місцями непристойно.

"Імена головних героїв були, зрозуміло, змінені. Я думаю, йому тоді треба було вилити свої почуття", — згадувала сусідка.

Емманюель Макрон працював банкіром та педагогом

Коли про стосунки Макрона з вчителькою стало відомо оточуючим, Бріжит зазнала цькування. А батьки Емманюеля, щоб уберегти сина від тиску та чуток, перевели його до ліцею Генріха IV у Парижі.

Після закінчення школи Макрон навчався у кількох престижних закладах, включаючи Паризький інститут політичних наук та Національну школу адміністрації (ENA), яка готує французьку політичну еліту. Пізніше він викладав філософію, видав книгу Révolution ("Революція"), яка стала бестселером і працювала інвестиційним банкіром у Rothschild & Cie.

Емманюель Макрон у 2012 році прийшов у політику

У політику він прийшов у 2012 році, ставши заступником генерального секретаря в адміністрації президента Франсуа Олланда, а незабаром обійняв посаду міністра економіки. У 2016 році Макрон заснував та став головою партії "Вперед, Республіка".

Під час своєї передвиборчої кампанії у 2017 році Емманюель зіткнувся з хвилею чуток, у тому числі про свою нібито гомосексуальність. У цьому були "замішані" російські ЗМІ. Але на ці плітки Макрон відповідав із іронією.

Емманюель Макрон став наймолодшим президентом Франції

Але попри нападки та домисли, Макрон здобув перемогу на виборах і вже понад сім років обіймає посаду президента Франції.

"Телеграф" писав раніше, що Бріжит Макрон "шурхає" від молодого чоловіка на новому відео. Це сталося на очах у короля Чарльза III.