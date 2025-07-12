Прямо на глазах у короля: Брижит Макрон "шарахается" от молодого мужа на новом видео

В последнее время Брижит ведет себя отстраненно

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит сейчас находятся под пристальным вниманием камер — в последнее время поведение первой леди Франции кажется странным. Супруги демонстрируют отдаленность на публике, в частности это произошло во время встречи с королем Чарльзом III.

Макрон и его жена отправились с государственным визитом в Великобританию еще во вторник, 8 июля. И СМИ заметили, что Брижит не первый раз игнорирует мужа на публике.

Во время встречи с монархом Макрон попытался взять жену за руку, но она отстранилась от него, и судя по выражению лица, была не очень рада такому жесту. Этот момент попал на видео и вызвал многочисленные вопросы.

Перед этим, Брижит отказалась взять мужа за руку, когда сходила с трапа самолета, когда они приземлились в аэропорту Великобритании. Подобное поведение первой леди на публике и ранее привлекало внимание общественности.

Брижит Макрон с мужем сейчас с визитом в Великобритании, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, что жена французского президента Эмманюэля Макрона Брижит ударила его по лицу при выходе из самолета во Вьетнаме. Инцидент произошел на глазах камер — журналисты зафиксировали необычное поведение супругов.