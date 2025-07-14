Успела стать женой и мамой еще до рождения Макрона: как первая леди Франции выглядела в молодости

Брижит была самой младшей из шестерых детей в семье

Жена президента Франции Брижит Макрон, которая "шарахается" мужа на публике, старше Эммануэля на 24 года. До встречи с ним она была замужем, воспитывала троих детей и работала преподавателем.

"Телеграф" решил выяснить, как первая леди Франции выглядела в молодости. Мы узнали о ней интересные факты.

Брижит Макрон — какой жена президента Франции была в молодости

Брижит Тронье (девичья фамилия) родилась 13 апреля 1953 года в обеспеченной семье, владевшей сетью кондитерских лавок. Она была младшей из шести детей, которых воспитывали родители в католической атмосфере.

Маленькая Брижит на коленях матери с семьей

Брижит училась в частной школе Lycée du Sacré-Cœur в Amiens, затем получила степень магистра литературы. Позже в начале 1980-х будущая первая леди Франции прошла CAPES — квалификацию преподавателя французской литературы.

Брижит Макрон в детстве, Фото: The Daily Mail

Перед тем как стать учителем, работала пресс-атташе в Торгово-промышленной палате региона Нор‑Па‑де‑Кале. Это дало ей опыт работы в публичной сфере ещё до педагогической карьеры.

Как первая леди Франции Брижит Макрон выглядела в молодости

В 1980-е годы Брижит была преподавателем французского и латинского в Collège Lucie‑Berger в Страсбурге, но в 1991 году вернулась в родной город Амьен на севере Франции и продолжила любимое дело. В частном католическом лицее Lycée La Providence она также вела театральный кружок, помогала организовывать школьные спектакли. Именно здесь в 1993 году Брижит познакомилась с Эммануэлем Макроном, который был ее учеником.

Брижит Макрон в молодости

Что касается личной жизни, то первый раз Брижит вышла замуж в 21 год. Ее избранником был банкир Андре-Луи Озьера. Свадьбу пара сыграла в 1974 году и до того, как родился будущий президент Франции, за которого Брижит вышла замуж второй раз, она успела дважды стать мамой.

В 1975 году у нее родился сын Себастьян, в 1977 году — дочь Лоранс, которая была одноклассницей Макрона. А в 1984 году Брижит родила дочь Тифэна. С мужем-банкиром Брижит развелась в 2006 году.

Брижит Макрон с дочерьми, фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, что жена французского президента Эмманюэля Макрона Брижит ударила его по лицу при выходе из самолета во Вьетнаме. Инцидент произошел на глазах камер — журналисты зафиксировали необычное поведение супругов.