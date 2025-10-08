Город накрыло желтое облако. В Германии произошел выброс токсичных газов (фото и видео)
Из-за инцидента на предприятии пострадали четыре человека
Из-за аварии на промышленном предприятии в городке Ашаффенбург вечером 7 октября в немецкой Баварии произошел выброс газов. В воздух поднялось желтое облако, людей призывали закрыть окна.
Что нужно знать:
- В немецком городе Ашаффенбург произошла авария на промышленном предприятии с выбросом газов
- Причиной стало падение металлической детали в ванную с 6000 литрами азотной кислоты, четыре человека получили травмы
- На месте работало 250 пожарных в защитных костюмах, угроза была ликвидирована
Федеральное ведомство гражданской защиты предполагало, что выброшенные газы могут быть токсичными, сообщает Bild. Поэтому в районе объявили режим чрезвычайной опасности. Людей призывали не приближаться к зоне выброса, закрыть окна и двери и выключить вентиляцию и кондиционеры.
Из-за инцидента пострадали работники
Позже пожарная служба проинформировала, что на предприятии металлическая деталь упала в ванную с азотной кислотой (около 6000 литров). Возникла химическая реакция. Из-за инцидента четыре человека получили легкие травмы.
На месте происшествия работали около 250 пожарных, а аварийно-спасательные службы прибыли со специальным снаряжением и в зеленых защитных костюмах. Эксперты пытались извлечь металлическую деталь из ванны с кислотой и одновременно перекачать жидкость в другой резервуар, чтобы остановить химическую реакцию.
Начальные замеры, проведенные пожарной службой, не обнаружили загрязняющих частиц в воздухе на расстоянии до пяти километров от места аварии. Позже место аварии охладили, но белый дым продолжал образовываться. Около 23:00 власти наконец-то дали отбой – опасности для населения больше не было.
