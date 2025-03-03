На заводе Ахметова случился мощный взрыв: часть здания уничтожена (фото, видео)

Взрыв не был связан с боевыми действиями

В Каменском Днепропетровской области произошел взрыв на металлургическом заводе "Каметсталь", который принадлежит олигарху Ринату Ахметову. Здание получило сильные повреждения

Соответствующая информация была опубликована в сети. Там же появилось видео, на котором виден момент взрыва.

В настоящее время известно, что происшествие случилось 2 марта примерно в 15:00. Взрыв не был связан с боевыми действиями.

Предварительная причина – нарушение технологического процесса, приведшего к разрушению некоторых зданий.

На кадрах из сети видно, что здание получило сильные повреждения. Есть ли в результате происшествия пострадавшие — неизвестно.

Что известно о заводе "Каметсталь"

Это одно из крупнейших предприятий промышленного комплекса Украины с полным металлургическим циклом по выпуску 5600 тыс. тонн агломерата, 4350 тыс. тонн чугуна, 3850 тыс. тонн стали, 3829 тыс. тонн готового проката.

Комбинат специализируется на производстве непрерывнолитой заготовки, фасонного и сортового проката, включая арматуру, катанку, слои и профили. Единственный в мире производитель катаной осевой заготовки.

В 2020 году Днепровский коксохимический завод вошел в состав Группы Метинвест. В июле 2021 года начат процесс интеграции ПАО "Днепровский металлургический комбинат" в ЧАО "ДКХЗ". В феврале 2022 года предприятие, объединившее металлургическое и коксохимическое подразделения, получило название ЧАО "КАМЕТ-СТАЛЬ". Основателем "Метинвеста" является Ринат Ахметов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове планировали серию терактов возле ТЦК и Железнодорожного вокзала.