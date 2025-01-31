Диверсия? В Испании произошел взрыв на заводе концерна Rheinmetall, есть пострадавшие

Предварительно, взорвался склад военного завода, расположенный в районе Хавали-Вьехо

В Испании 30 января произошел взрыв на военном заводе германской оружейной корпорации Rheinmetall. Не менее шести сотрудников предприятия получили ранения, причину взрыва предварительно указали как "несчастный случай", однако непублично рассматривается вариант с диверсией.

Об этом сообщает издание EFE. Отмечается, что шесть работников завода в возрасте от 30 до 52 лет получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Предварительно взорвался склад военного завода, расположенный в районе Хавали-Вьехо. По данным журналистов, взрыв произошел днем 30 января, точные причины его неизвестны. Всех пострадавших госпитализировали в ближайших к месту инцидента больницах. Институт охраны труда проводит расследование на месте. Не исключается версия диверсии на оборонном производстве.

Для справки: Rheinmetall AG – это немецкий машиностроительный и оружейный концерн со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, созданный в 1889 году. Один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе, в который входит 35 крупнейших оборонных компаний мира. Весной 2023 компания открыла представительство в Украине. 26 октября 2024 года было заявлено о начале работы первого завода в Украине.

Как сообщал "Телеграф", российское правительство планировало убить гендиректора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в начале 2024 года. Но покушение удалось предотвратить. А в ночь на 29 апреля в Германии подожгли пожилой домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Причиной поджога назвали снабжение компанией оружия для ВСУ.

Как сообщалось ранее, на Западе в последнее время увеличивается количество диверсий на оборонных заводах и других объектах. К примеру, в июне 2024 года в Берлине произошел пожар на заводе компании Diehl Metal Applications, где выпускаются системы ПВО IRIS/T. Эксперты не исключают, что его причиной стало умышленное повреждение оборудования.

30 августа 2024 года в немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. В результате взрыва двое сотрудников получили серьезные ранения. Правоохранительные органы подозревают диверсию.