Місто накрила жовта хмара. У Німеччині стався викид токсичних газів (фото і відео)

Через інцидент на підприємстві постраждало четверо людей

Через аварію на промисловому підприємстві у містечку Ашаффенбург ввечері 7 жовтня, у німецькій Баварії стався викид газів. В повітря здійнялася жовта хмара, людей закликали зачинити вікна.

Що потрібно знати:

У німецькому місті Ашаффенбург сталася аварія на промисловому підприємстві з викидом газів

Причиною стало падіння металевої деталі у ванну з 6000 літрами азотної кислоти, четверо людей отримали травми

На місці працювало 250 пожежників у захисних костюмах, загрозу було ліквідовано

Федеральне відомство цивільного захисту припускало, що викинуті гази можуть бути токсичними, повідомляє Bild. Через це у районі оголосили режим надзвичайної небезпеки. Людей закликали не наближатися до зони викиду, зачинити вікна та двері та вимкнути вентиляцію і кондиціонери.

Жовтий дим виходив з труби

Через інцидент постраждали працівники

Пізніше пожежна служба поінформувала, що на підприємстві металева деталь впала у ванну з азотною кислотою (близько 6000 літрів). Виникла хімічна реакція. Через інцидент четверо людей отримали легкі травми.

Токсичний дим огорнув район заводу

На місці події працювало близько 250 пожежників, а аварійно-рятувальні служби прибули зі спеціальним спорядженням та в зелених захисних костюмах. Експерти намагалися витягти металеву деталь з ванни з кислотою та одночасно перекачати рідину в інший резервуар, щоб зупинити хімічну реакцію.

Дим було видно здалеку

На місці працювало 250 рятувальників

Початкові виміри, проведені пожежною службою, не виявили забруднюючих частинок у повітрі на відстані до п'яти кілометрів від місця аварії. Пізніше місце аварії охолодили, але білий дим продовжував утворюватись. Близько 23:00 влада нарешті дала відбій – небезпеки для населення більше не було.

