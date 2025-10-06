Экс-канцлер Германии обвинила четыре страны в блокировании переговоров с Кремлем

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель решила высказаться о войне в Украине и возложила ответственность за вторжение России на страны Балтии и Польшу.

Что нужно знать

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что частично возлагает ответственность за войну России против Украины на Польшу и страны Балтии

Она пояснила, что стремилась к новому формату переговоров с Россией при участии ЕС, но эти страны не поддержали идею

Меркель считает, что до 2021 года Путин воспринимал Минские соглашения серьезно

Она рассказала об этом в интервью венгерскому СМИ Partizán. Меркель обвинила Польшу и страны Балтии, что они разорвали дипломатические связи между Россией и ЕС, что побудило Путина к вторжению. В частности, речь идет о том, что Польша не поддержала Минские соглашения и несколько договоренностей ЕС и РФ.

Минские соглашения: что в них было и как их оценивает Меркель

Отметим, Минские соглашения впервые были подписаны в сентябре 2014 года, после вооруженного конфликта на территории Донецкой области и Луганщины, которые Россия частично оккупировала и считает своими частями. По мнению Меркель, договоренность 2014 года принесла "спокойствие" между 2015 и 2021 годами. Однако напомним, Минск-1 не признавал отдельными образованиями оккупированные территории, а придавал им особый статус. Предстояло прекращение огня, запрет полетов и минирования, а также отвод тяжелого вооружения.

Первые Минские соглашения

Вопреки Минским договоренностям и законодательству Украины, 2 ноября 2014 года на отдельных территориях Донбасса и Луганской области террористы провели незаконные выборы глав и "народных советов" т.н. ДНР и ЛНР. В январе 2015 наступательные действия на востоке Украины возобновились. Во время переговоров в Минске 31 января 2015 г. боевики требовали определять линию столкновения по состоянию на 31 января, угрожая восстановлением полномасштабных боевых действий в случае невыполнения их ультиматумов.

Минские договоренности от 12 февраля 2015 года (Минск-2) были согласованы лидерами "нормандской четверки" и подписаны контактной группой для деэскалации конфликта. Однако за время их действия российские войска и террористические группировки продолжали убивать украинских военных.

Минск-2 на карте

21 февраля 2022 года Россия признала т.н. "ДНР" и "ЛНР", а 22 февраля президент Путин объявил, что Минские договоренности больше не действуют.

Однако Меркель заявила, что по ее ощущениям, до 2021 года Путин воспринимал Минские соглашения серьезно. Она заявила, что стремилась к новому формату, где российский президент общался бы с ЕС. Однако эту идею не поддержали страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) и Польша. По словам Меркель, возглавлявшей ФРГ с 2005 по 2021 год, эти четыре страны "боятся", что "у нас не будет общей политики в отношении России".

Напомним, экс-министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что это Меркель допустила ошибку во время Минских соглашений, надеясь уладить ситуацию и успокоить РФ самостоятельно, без привлечения США. Ей предлагали этот вариант сразу, однако она отказалась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Меркель уже возлагала на страны запада вину за нападение Путина на Украину. Она заявляла, что ее делают "козлом отпущения" за войну РФ против Украины из-за ее позиции по ПДЧ для Киева в НАТО. Она объяснила, что Зеленский приглашал ее и Саркози в Бучу, намекая на якобы их ответственность за трагедию.