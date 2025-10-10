Германские силовые структуры не могут выполнить обязанности по обороне государства

Во времена правительства федерального канцлера Ангелы Меркель (2005-2021), возложившей ответственность за вторжение России в Украину на страны Балтии и Польшу, Германия ликвидировала систему ПВО как отдельный род войск, поскольку, по конституции ФРГ, Бундесвер нельзя использовать в мирное время. Поэтому для сбивания дронов-шпионов немцам придется объявлять войну или менять закон.

Что нужно знать:

Германия может сбивать российские дроны лазерами и РЭБами

Силовики Германии не могут поделить сферу ответственности борьбы с БПЛА

Половина политикума Германии куплена россиянами

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал экономист, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, почему Германия до сих пор не может сбивать вражеские БПЛА.

По его словам, сбивать дроны готовы силовики, хоть это и не их прямая обязанность.

— А дальше выяснилось, что в Германии две полиции: местная отвечает за прилегающие территории, а федеральная — за аэропорты. Они в своем формализме уже запутались. Вот у нас, например, было принято волевое решение — не объявлять войну (у нас война не объявлена России), у нас военное положение. Было принято решение, что все так работает, чтобы никто не тонул в бюрократических проволо́чках. А в Германии так не работает. И нет воли признать, что они фактически находятся в войне, — говорит политический эксперт.

По его словам, речь даже не идет о том, сбивать дроны лазерами или с помощью "глушилок", идет выяснение: кто это будет делать.

— Совершенно импотентные европейские политики рассказывают, что у нас какие-то институты не работают. Может, и не работают, как в Германии, но наши институты, по крайней мере, функцию защиты государства выполняют, — говорит политолог.

По его мнению, армия и спецслужбы Германии и дальше будут тонуть во внутренних разборках.

— Там интересная история. Половина политикума Германии куплена русскими: одна часть это признает, другая не признает. Кто-то и вовсе целуется "в десна", например, социал-демократы, откуда Шредер (Герхард Шредер — бывший глава Социал-демократической партии Германии (1999—2004), федеральный канцлер (1998—2005), глава совета директоров компании Nord Stream 2 AG, которая транспортировала российский газ в Германию. — Ред.). Они сказали: "Хорошо, дроны можно сбивать, а вот российские самолеты — нельзя, потому что там граждане России, мы можем с ними испортить отношения", — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что неизвестные БПЛА наблюдали за тренировками ВСУ в Германии, а Бундесвер не смог их сбить.