В Европе придумали, как не допустить нового вторжения российских БПЛА в Польшу: поможет и Украине

В Варшаве говорят, что у Запада есть ресурсы на такую инициативу

В Польше предложили НАТО частично закрыть небо над Украиной и сбивать над ней российские беспилотники. Это произошло после того, около двух десятков российских БПЛА вторглись в воздушное пространство страны и пролетели там почти 50 километров.

Об этом рассказал министр обороны страны Радослав Сикорский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Его слова приводит немецкое издание Tagesschau.

"Если вы спросите меня лично: нам стоит подумать об этом. Технически мы, НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это решение Польша не может принять в одиночку, а только вместе со своими союзниками" Радослав Сикорский

Он также предлагал выработать единый подход к борьбе с российским теневым флотом в Балтийском море. Это могло бы предусматривать создание общей зоны контроля НАТО или региональной с участием Германии.

Министр отметил, что эти танкеры находятся в плохом состоянии и уже пару раз терпели крушение в Азовском море. По его словам, если хотя бы один из них потерпит крушение в Балтийском море, то это обернется "экологической катастрофой беспрецедентных масштабов".

Стоит отметить, что европейские эксперты и представители гражданского общества настаивают на срочном внедрении инициативы "Skyshield", которая предусматривает использование европейских ПВО для сбития дронов и ракет над Украиной, пишет Le Monde.

Они отмечают, что союзникам будет на начальном этапе достаточно 120 самолетов, которые у них уже есть, чтобы закрыть западную часть Украины от российских ударов. Эксперты считают, что это не будет значить войну против России, а будет являться законной мерой защиты своего воздушного пространства на основании гуманитарных и авиационных конвенций.

Европа стоит перед историческим выбором: продолжать реагировать постфактум или действовать на опережение. Каждый день промедления укрепляет уверенность Путина в безнаказанности. Каждый новый залп дронов напоминает: либо мы защищаем Украину, либо рискуем потерять безопасность всей Европы. Европейские эксперты, которых цитирует Le Monde

Как сообщалось ранее, российские беспилотники в ходе массированной ракетно-дроновой атаки на Украину 10 сентября залетели на территорию Польши. Россия после этого попыталась продвинуть ложь, что под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы дроны залетели в Польшу. Однако эксперты говорят, что в таком случае они бы потеряли управление и просто летели бы по прямой, а не маневрировали.