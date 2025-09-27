Нашествие дронов в Европе. Где видели неизвестные БПЛА и как это комментируют в странах

Полиция видит четкую связь с недавними событиями в Дании и Норвегии

В последние два дня, 26-27 сентября, в нескольких странах Европы были зафиксированы неизвестные дроны. В Литве даже останавливал работу аэропорт в Вильнюсе.

Что нужно знать:

В Литве из-за неизвестных дронов задержалось семь рейсов

В Финляндии заметили дрон над ГЭС

В Швеции БЛПА летали в нескольких км от военно-морской базы

Дроны в Литве: задержка семи рейсов

Как сообщает LRT, в Литве в пятницу, 26 сентября, в Вильнюсе было зафиксировано три дрона, они летали вблизи аэропорта. Поэтому возникла задержка минимум семи рейсов: четыре вылетели с опозданием, три с опозданием приземлились.

В Национальном центре кризисного управления говорят, что это не первый случай, когда гражданские дроны нарушают работу аэропортов. В предыдущий раз два самолета были вынуждены приземлиться в других аэропортах. В настоящее время точно неизвестно, кому принадлежали дроны, но провокацию со стороны России никто не исключает.

Дроны в Финляндии летали над ГЭС

По данным YLE, в Финляндии в Рованиеми заметили неизвестный дрон над ГЭС. Инцидент произошел в бесполетной зоне. Известно, что на прошлой неделе дрон также видели над ГЭС в Валаяскоске. Тогда полиция подтвердила факт нарушения границы закрытого воздушного пространства.

Однако подробности расследования неизвестны. Хотя компания-владелец ГЭС Kemijoki Oy отмечала, что не зафиксировала оператора дрона на камерах наблюдения.

Летали в нескольких км от военно-морской базы: дроны над Швецией

Как пишет SVT, в ночь на 27 сентября были замечены неизвестные дроны над шведским архипелагом Карлскруна. По прибытию полиция успела своими глазами увидеть БПЛА.

"Это больший тип (дронов), похожий на тот, что был над Данией и Сконе (южная часть Швеции. – Ред.)", – сказал Маттиас Лундгрен, очередной руководитель досудебного расследования.

По его словам, происхождение дрона пока неизвестно, но о нем сообщили местные. Отмечается, что над городом летало два БПЛА. Ни один объект не удалось получить, и в деле нет подозреваемых. Полиция видит четкую связь с недавними событиями в Дании и Норвегии.

Заметим, что район, где видели дроны, находится всего в нескольких километрах от военно-морской базы в Карлскруне. ВМС не комментируют этот инцидент.

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, для чего Россия направляет дроны на Европу.